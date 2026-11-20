Софийският булевард "Витоша" вече е сред 40-те най-скъпи търговски улици в света. Една от емблемите на столицата заема 40-о място в престижната международна класация Main Streets Across the World 2026 на консултантската компания Cushman & Wakefield.

Наемите на търговските площи по централния столичен булевард достигат 63 евро за квадратен метър месечно. Това е увеличение с около 4% спрямо година по-рано и поредно доказателство за позицията на "Витоша" като една от най-привлекателните локации за търговия в България.

Изкачване в световната класация

Само за година софийският булевард се придвижва с една позиция нагоре. През предходното издание на изследването "Витоша" е на 41-о място, а сега изпреварва още една престижна търговска локация.

Класацията Main Streets Across the World проследява наемите на водещи търговски улици в 147 локации по света. Тя е един от международните ориентири за развитието на пазара на първокласни търговски имоти и показва къде световните марки са готови да плащат най-висока цена за присъствие.

Ръстът на наемите по "Витоша" е около 4% на годишна база. Така годишната цена за наем на един квадратен метър достига 756 евро.

Колко струва магазин на "Витоша"?

Сметката показва мащаба на сумите, които бизнесът трябва да отделя за присъствие на емблематичния столичен булевард. За търговски обект с площ от 100 квадратни метра месечният наем при тези нива достига 6300 евро, или 75 600 евро за година.

Това поставя сериозна финансова летва пред търговците, но същевременно показва колко ценна е централната локация за брандовете, които искат да бъдат видими в сърцето на София.

Присъствието на "Витоша" сред 40-те най-скъпи търговски улици в света е и своеобразна визитна картичка на столицата. Булевардът, превърнал се в една от най-разпознаваемите пешеходни зони в България, вече заема място в международна компания, в която водещи са най-престижните търговски адреси на планетата.

Източник: Данните са от международното изследване Main Streets Across the World 2026 на Cushman & Wakefield.