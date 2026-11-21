Наша улица влезе в топ 40 на най-скъпите в света. Рекордни наеми
75 600 евро за година се плаща за магазин на емблематичната улица
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75 600 евро за година се плаща за магазин на емблематичната улица
Все повече се търсят магазини в търговските центрове
София. Специалисти от Националната художествена академия ще дават идеи какво да се промени в облика на новия фонтан, който бе изграден на обновения бу...