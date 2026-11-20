За поредна година Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, беше генерален партньор на традиционното посрещане на Beaujolais Nouveau. Събитието се организира ежегодно от Френско-българската търговска и индустриална камара и е част от световния ден на младото вино, който се отбелязва в над 200 страни в третия четвъртък на ноември. Благодарение на ОББ през последните години и България е част от неговата неповторима атмосфера в една вечер, посветена на традициите, партньорствата и новите възможности.

„За ОББ е чест отново да бъде генерален партньор на събитие, което в днешния ден събира хора от целия свят, за да почетат една утвърдена френска кулинарна традиция. Вярваме, че най-ценните възможности за развитие на бизнеса се създават тогава, когато общуваме, споделяме идеи, създаваме партньорства, показваме уважение и изграждаме доверие. Тази вечер е повод не само да посрещнем новата реколта, но и да отбележим силата на партньорствата и общността, която заедно изграждаме“, сподели Добромир Добрев, член на кънтри тийма на KBC Group в България и изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ.

Събитието традиционно събира представители на бизнеса, институциите и дипломатическата общност, които заедно отбелязват пристигането на младото френско вино и честват дългогодишните връзки между България и Франция. Сред официалните лица на тазгодишното издание бяха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов, Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България, и др.

Дългогодишното партньорство между ОББ и Френско-българската търговска и индустриална камара е израз на споделената ангажираност на двете организации към насърчаването на международното сътрудничество, развитието на бизнес средата и изграждането на устойчиви връзки между България и Франция.