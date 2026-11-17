Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, и Mastercard подкрепят гражданската инициатива „Назови река“ в София. Двете финансови институции припознават стойността на проекта, който има за цел да проучи, идентифицира и даде имена на малко познати реки в рамките на Столична община, и включват неговата реализация в съвместната си програма „ВОДИМ“. Стартът на инициативата бе даден в понеделник, 16.11.2026 г., когато на съвместна пресконференция представители на организациите, стоящи зад нея, на Столична община, на ОББ и Mastercard представиха идеята за даване на имена на реките и разясниха механизма, по който гражданите ще могат да се включат със свои предложения.

„Назови река“ обединява експертизата на клуб „Смисъл“, фондациите „Едно дърво“ и „Колективът“, „Екипът на София“ и агенция Imp-Act. Инициативата стартира с проучване на безименни притоци на Владайска река в района на Княжево. Информация за тях е качена на специално създадената платформа nazovireka.bg. Там гражданите могат да се включат активно, като предлагат имена на безименните реки в столицата. Избраните от организаторите предложения ще бъдат подложени на обществено гласуване и тези имена, които съберат най-много гласове, ще бъдат номинирани за официални имена на реките, които да бъдат утвърдени съобразно нормативните процедури. По време на пресконференцията стана ясно, че в рамките на София има речна мрежа от над 1000 км, а реките, които преминават през столицата и имат свои имена, са само 33.

„Подкрепата ни за „Назови река“ е естествено продължение на дейностите, включени в обхвата на програма „ВОДИМ“. Чрез реализацията на този проект насочваме вниманието на хората към тези малки потоци и реки, които са в основата на големите речни системи и имат ключова роля за биоразнообразието, чистотата и качеството на водата. Ангажирането на обществеността с процеса по даването на имена ще позволи на много хора да научат къде са, с какво са интересни, какви истории имат, как да ги разпознаваме, какво може да направим, за да опазим техните извори, корита и воден поток и да ги поддържаме живи. Искаме да насърчим връзката между знанието, участието и грижата за тези водоизточници и затова включваме инициативата в рамките на програмата ни „ВОДИМ“, сподели Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП банкиране“ на ОББ.

„Назови река“ е инициатива, която дава възможност на всеки заинтересован от реките на София гражданин да се включи активно в процеса на тяхното опознаване и изучаване, включително като предложи име, което да бъде избрано и утвърдено, и така да се превърне в официален „кръстник“ на река или поток в столицата на България.

ВОДИМ е дългосрочна програма на ОББ и Mastercard, която обединява проекти за възстановяване и опазване на природни водоизточници и екосистеми, подобряване на достъпа до филтрирана питейна вода и ангажиране на общностите чрез доброволчество и образование. През 2026 г. програмата разшири дейностите си в различни точки на страната, следвайки цялостния път на водата – от природните източници през реките и морето до достъпа до филтрирана вода в населените места.