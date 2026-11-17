Имотният пазар в България се охлажда, а продавачите продължават да допускат сериозна грешка – обявяват жилищата си на прекалено високи цени и отказват разумни оферти. Така рискуват да чакат с месеци за купувач и в крайна сметка да продадат имота си за хиляди евро по-малко. За промяната в поведението на купувачите и новите тенденции на пазара разказа Веселина Стоева, председател на Асоциацията за развитие на брокерите на имоти, пред Euronews Bulgaria.

След необичайно активната минала година пазарът постепенно се връща към по-умерени темпове. Броят на сделките намалява както в София, така и в останалата част на страната, а купувачите вече подхождат с по-ясни изисквания и по-голяма увереност при преговорите.

Нездравословни темпове на развитие

"Темповете, с които се развиваше пазарът миналата година, в един момент вече бяха нездравословни", коментира Стоева.

Една от най-съществените промени е свързана с поведението на собствениците. Мнозина продължават да обявяват имотите си на прекомерно високи цени, разчитайки, че голямото търсене ще им позволи да реализират сделка без отстъпки.

"Купувачи има, те се явяват, предлагат много скоро след обявяването на даден имот адекватна пазарна цена, но собствениците смятат, че е въпрос на време много бързо да дойде следващ купувач и не са готови на отстъпки", обясни Стоева.

В резултат някои жилища остават на пазара с месеци

„ Когато се появи следващ кандидат, крайната продажна цена нерядко се оказва значително по-ниска от първоначално предложената.

Показателна е и промяната в съотношението между търсенето и предлагането. Ако преди на един имот са се падали между двама и двама и половина реални купувачи, сега съотношението е приблизително едно към едно.

Съществен фактор при избора на имот вече е общата сума, необходима за придобиването, ремонта и обзавеждането му.

От какво се интересуват купувачите?

"Купувачите не се интересуват от цената на квадратен метър. От нея се интересуват продавачите обикновено. Купувачите се интересуват от това колко трябва да платят, за да могат да влязат да живеят в имота", заяви Стоева.

Най-лесно намират нови собственици напълно завършените, ремонтирани и обзаведени апартаменти. Те дават по-голяма сигурност за предстоящите разходи и позволяват незабавно нанасяне.

Предпочитанията към готови жилища се засилват и при новото строителство. Докато през последните две години голяма част от апартаментите са били продавани още в началните етапи на строителството, сега интересът постепенно се насочва към завършените сгради.