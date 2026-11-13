Брокери разкриха.Основен пазар при имотите приключи

Пазарът на зелено умря. Единствените проекти, които се купуват, са маломерните жилища, които могат да се дават на добър наем. Това заяви в студиото на Money.bg Иво Димовски, експерт и професионален инвеститор в недвижими имоти. По думите му пазарът се променя, а възможностите за бърза печалба от препродажба на жилища още преди завършването им вече са силно ограничени.

Гостът коментира, че пазарът не се движи еднакво във всички сегменти. Според него обаче твърденията за масов срив на цените са преувеличени, но при определени имоти и инвеститори вече се вижда натиск.

"Падането на цените на качествените имоти е абсолютно невярно.

В момента, ако влезем и отворим някой сайт за имоти и кажем, искам да купя в центъра на град като Варна, Пловдив, Бургас или София, не можеш да намериш добър, качествен имот, който е на ликвидна, добра локация за наем и за препродажба, който да има корекция от 50, 60, 70% в цената, за което пък говорят много от нашите експерти", посочи той.

Според експерта възможности за покупка под пазарната цена все още има, но те не са толкова лесни за намиране, а потенциалната печалба е по-ограничена. При стратегиите за покупка, ремонт и последваща продажба маржовете в момента са около 10-15%.

Натискът е по-осезаем при хората, които са купили няколко жилища на зелено с малки първоначални вноски и са разчитали да ги препродадат преди завършването на сградата. Когато търсенето се забави, те остават с договори и задължения, от които не могат лесно да излязат.

Според Димовски съществената разлика между човек, който притежава няколко имота, и истинския инвеститор е в начина, по който управлява капитала си. За едни недвижимият имот е преди всичко средство за съхранение на спестяванията и осигуряване на доход от наем. За други той е инструмент, чрез който се търси определена доходност в конкретен период.

Една от дългосрочните промени, които Димовски очаква на българския пазар, е

увеличаването на хората, които живеят под наем.

Причината според него е влошаващата се достъпност на жилищата, особено в големите градове.

Промяната в търсенето вече се отразява и на строителните предприемачи. Димовски очаква част от компаниите да изпитат финансови затруднения, особено ако са започнали прекалено много проекти или са продавали на цени, които вече не покриват разходите им.

Нещо повече, една все по-често срещана напоследък тенденция е проекти да не виждат своето финализиране. "Със сигурност ще има строители, които ще фалират. Аз вече знам за такива, които са фалирали и просто не излизат в публичното пространство", заяви Димовски.