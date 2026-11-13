ББР с ключова роля в подкрепата за бизнеса при високите цени на енергията

Българската банка за развитие ще осигури авансово изплащане на част от компенсациите за небитовите потребители и ще разработи специализирани програми за предприятията. Мерките са част от пакета за подкрепа на домакинствата и бизнеса на стойност 2 млрд. евро, представен от вицепремиера и министър на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев.

От общия пакет 500 млн. евро са предвидени за мерки чрез държавната банка, а около 1,5 млрд. евро - чрез регулярните постъпления във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

„С тази инициатива изпълняваме една от законовите роли на Българската банка за развитие да подпомагаме държавата в провеждането на публичните политики“, заяви председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова. Очаква се мярката да обхване над 600 000 предприятия.

Банката ще участва в авансовото изплащане на фиксирана сума от 15 евро за мегаватчас към небитовите потребители. Сумата представлява частично авансово плащане на компенсацията за десетмесечния период от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. и ще бъде приспадната при окончателното изчисляване на дължимите средства през юли.

За месеците, през които цената на електроенергията за базов товар надхвърля 180 евро за мегаватчас, действащият механизъм предвижда Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да изплаща 80% от разликата над този праг. Към тази подкрепа ще се добави авансовото плащане от 15 евро от ББР, така че предприятията да получат част от средствата по-рано.

„За бизнеса е важно подкрепата да достига до него в момента, когато плаща сметките си и има нужда от ликвидност. Това ще помогне на предприятията да запазят конкурентоспособността си, да продължат производството и да съхранят работните места“, посочи Деляна Иванова. Очаква се средствата за месеците с цени над определения праг, от октомври 2026 г. до юни 2027 г., да бъдат одобрени и приведени в действие най-късно до края на годината.

ББР ще разработи и две специализирани програми – за енергоинтензивни предприятия и за инвестиции в енергийна ефективност на малки, средни и големи компании. Условията ще бъдат съобразени със законовите изисквания към предприятията и с възможностите им да оптимизират производствените и бизнес процеси.