Прага ще бъде домакин на нов Българо-чешки бизнес форум

Българо-чешката търговска камара и Чешката търговска камара започнаха подготовката за посещение на голяма българска бизнес делегация в Прага и за провеждане на двустранен бизнес форум през април 2027 г.

Това беше сред основните теми на срещата в Прага между Максим Бехар, председател на Българо-чешката търговска камара, и Радек Якубски, заместник-председател на Чешката търговска камара. Двамата обсъдиха конкретни възможности за съвместни събития и бизнес посещения, както и начини да улеснят преките контакти между компании от двете страни.

През следващите месеци двете камари ще уточнят формата и програмата на посещението, както и кои сектори и компании ще бъдат представени в българската делегация. Форумът ще даде възможност на български и чешки компании да проведат двустранни срещи и да обсъдят конкретни възможности за партньорство.

Двете търговски камари работят за повече преки срещи между български и чешки компании на фона на засиления интерес към съвместен бизнес и инвестиции. Чешки компании вече работят в редица сектори на българската икономика.

Срещата в Прага е продължение на сътрудничеството, което двете камари официално договориха през септември 2026 г. Тогава, по време на Българо-чешкия бизнес форум в София, Максим Бехар и Радек Якубски подписаха споразумение за дългосрочно сътрудничество. На подписването присъстваха министър-председателите на България и Чехия Румен Радев и Андрей Бабиш.

В срещата в Прага участва и Петр Талафус, заместник-директор на Чешката търговска камара.

Форумът в Прага е част от програмата на Българо-чешката търговска камара за 2027 г., която предвижда повече бизнес посещения в двете страни и срещи между български и чешки компании.