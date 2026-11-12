Пулев отговори. Безкомпромисен към "Кауфланд"

"Ние не сме във война с търговските вериги, а с нелоялните търговски практики. Аз не оценявам подобен тон. Смятам, че той е доста арогантен и показва пълна липса на уважение към българското правителство, към българските институции и към независимите регулаторни органи", заяви вицепремиерът Александър Пулев, цитиран от bTV.

Той го направи в коментар на изказването на изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров след наложената от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоба на търговската верига. По-рано Петров предупреди: "Спрете, защото "Кауфланд" е много голям и ако тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз".

Според Пулев след решението на регулатора компанията е можела да избере различен подход и да заяви готовност да отстрани установените проблеми. Вместо това, по думите му, е последвала агресивна реакция.

"Имаше две алтернативни реакции след обявената глоба от регулатора. Можеше да се каже: "От една страна, има неефективност в управлението на веригата, има предпоставки за нелоялни търговски практики. Ние ще използваме всички механизми, за да ги подобрим, така че да работим по-добре и да помагаме на българските потребители и на българските производители". Вторият вариант беше това, което видяхте - арогантно, агресивно поведение", заяви министърът.

Той подчерта, че правителството няма да промени позицията си заради отправените предупреждения. Пулев изрази увереност, че евентуално отстъпление на една от големите вериги няма да доведе до трайно нарушаване на снабдяването или конкуренцията, тъй като други участници на пазара биха заели освободените позиции.