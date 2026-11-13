Всичко по темата Кауфланд

Скандалът Кауфланд! Извиването на ръце приключи!
Шефът на веригата недопустимо заплаши с призрак от миналото, държавата отвърна с тежката артилерия
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Шефът на веригата недопустимо заплаши с призрак от миналото, държавата отвърна с тежката артилерия
Те очертават траен модел (рецидиви) в отношенията на търговската верига с доставчици и български про...
Държавата няма да се поддаде на изнудване
Фалитът на КТБ ще ви се стори като летен бриз, закани се Михаил Петров. Поне 3 са нарушенията, катег...
Cдpyжeниeтo зa мoдepнa тъpгoвия излезе със специална позиция