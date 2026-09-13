Удар за Пулев. Андреа се поздрави с победа
Тервел води дело срещу певицата
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Тервел води дело срещу певицата
Руснакът анализира представянето си
Откъде идва тлъстият му хонорар
Световната боксова асоциация (WBA) официално обнови ранкинга си
Всичко идва от анархията в световната боксова федерация
Гергана Гунчева го прати в трета глуха
Двубоят с Махмуд Чар е около 22 часа тази вечер
Изсипаха се тежки закани
От кое място е интересната случка
Вече има нов съперник
Двамата се срещнаха в парламента
Има прогнозни цифри засега
Блондинката призна, че е в влюбена
Въпреки всичко се получи хубав бой
Адвокатът му твърди, че е невинен
AJ няма шанс срещу Фюри, ако играе така, категоричен е промоутърът на Пулев
Пулев ще вземе 4 млн. паунда, а Джошуа 15 млн. паунда, твърди "Дейли Стар"
Джошуа нарече брат ми вагина по време на кантара, разкри малкия Пулев
Кубрат "посъветва" Джошуа
Българинът издържа девет рунда срещу британеца