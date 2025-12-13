Гасиев обясни как приспа Пулев

Новият носител на регулярната световна титла на WBA - Мурат Гасиев, анализира представянето си при победата с нокаут в шести рунд над Кубрат Пулев.

"Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача", призна Гасиев пред ТАСС. "Това кроше промени хода на цялата битка, все пак това е тежка категория".

Гасиев демонстрира огромно уважение след края на битката. Той символично върна пояса на Пулев в съблекалнята и заяви, че винаги е насреща да помогне, а Кубрат прие загубата достойно, признавайки класата на съперника.

