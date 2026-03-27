Удар за Пулев. Андреа се поздрави с победа

Едно желание на Тервел Пулев засега завършва с неуспех в съда. Той загуби делото срещу Андреа на първа инстанция.

Колкото и нелепо да звучи, бронзовият медалист от Лондон 2012 заведе съдебен иск срещу бившата възлюбена на брат си заради пари, които Кобрата й е дал по време на връзката им. Засега обаче планът на малкия Пулев да се сдобие с лесни пари не се увенчава с успех, пише Клюки.бг.

Интересното е, че Кубрат не се интересува от тези пари и отдавна ги е прежалил. Брат му обаче претендирал, че сумата е отишла за нови песни на Андреа и след като вече не са заедно, тя трябва да ги върне.

Пулев работи като главен асистент във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет. Там води упражнения по "Методика на обучението по физическо възпитание и спорт".

Заплатата му в СУ обаче е нищожна в сравнение с това, на което е свикнал. Той прибирал чисто не повече от 1200 евро, което за него е равносилно на мизерия.

Дълги години Кубрат Пулев помагаше финансово на по-малкия си брат.

