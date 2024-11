Какво става! Омъжена жена се залепи за Кубрат Пулев

Омъжена и хубава дама се залепи плътно до Кубрат Пулев. Оказва се, с благородни помисли.

Носителката на “Мисис България Вселена” и “ Ambassador of the Bulgarian culltural center in Moldova for international affairs“ Оксана Желяпова оказа подкрепата на знаменития боксьор Кубрат Пулев.

Тя проведе благотворителна галавечеря за подкрепа на бесарабските българи, живеещи на юг от Молдова!

"Целта на благотворителното събитие е опазване на националните корени и културно наследство на цялата общност извън пределите на България.

Малкото останали български училища са в критично положение, нека да спасим културния център и да бъде подпомогнат с музикални инструменти, носии и всичко свързано с българския фолклор, история и традиции, както и рехабилитационен център за децата.", сподели тя.

