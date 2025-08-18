Ново разкритие за Кейт. Любопитна загадка

Нови разкрития за принца и принцесата на Уелс.

В книгата „Създаване на кралски романс“, която описва връзката на Кейт и Уилям от самото начало до сватбата им, кралският биограф Кейти Никол разкрива необичайния прякор, който приятелите на Уилям са дали на Кейт и семейството ѝ.

Приятелите на Уилям шеговито наричат близкото семейство OM Middleton (съкращение от "On Masse Middletons"), което означава "Мидълтънови в пакет", защото те винаги са заедно, написа Кейти Никол.

Намеква се, че семейството винаги се появява заедно, което се смята за донякъде „заплашителен“ колективизъм сред членовете на висшата класа. Това „колективно представяне“ е своеобразна загадка за аристократичния свят, свикнал с ясно изразена индивидуалност и социални граници, пише zajenata.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com