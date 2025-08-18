Любопитно

Ново разкритие за Кейт. Любопитна загадка

Нова книга описва връзката на принца и принцесата на Уелс

18 авг 25 | 23:58
120
Агенция Стандарт

Нови разкрития за принца и принцесата на Уелс.

В книгата „Създаване на кралски романс“, която описва връзката на Кейт и Уилям от самото начало до сватбата им, кралският биограф Кейти Никол разкрива необичайния прякор, който приятелите на Уилям са дали на Кейт и семейството ѝ.

17 август | 14:32
Приятелите на Уилям шеговито наричат близкото семейство OM Middleton (съкращение от "On Masse Middletons"), което означава "Мидълтънови в пакет", защото те винаги са заедно, написа Кейти Никол.

Намеква се, че семейството винаги се появява заедно, което се смята за донякъде „заплашителен“ колективизъм сред членовете на висшата класа. Това „колективно представяне“ е своеобразна загадка за аристократичния свят, свикнал с ясно изразена индивидуалност и социални граници, пише zajenata.bg.

17 август | 11:43
