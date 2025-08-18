Футуролог каза точно кога човечеството ще постигне безсмъртие

Водещият световен футуролог Рей Курцвайл вярва, че

краят на стареенето може да дойде много по-рано от очакваното.

Въз основа на десетилетия точни технологични прогнози, той твърди, че хората биха могли да достигнат вечен живот до 2030 година.

Курцвайл не е непознат в дългосрочното прогнозиране, тъй като се занимава с това повече от 30 години. Според самооценка от 2010 г. той твърди, че 115 от неговите 147 прогнози, направени през 1990 г., са били „напълно верни“, като само три са се оказали съвсем грешни. Те включват възхода на интернет, доминирането на безжичните устройства и дори създаването на асистентите с изкуствен интелект.

Как да постигнем необходимия напредък в медицината?

Прогнозата на Курцвайл за 2030 г. се основава на концепция, известна като „скорост на бягство“ на дълголетието. Това е точката, в която медицинският напредък добавя повече от една година продължителност на живота всяка година, като ефективно изпреварва процеса на стареене.

Той вярва, че това е постижимо в рамките на пет години благодарение на сближаването на три бързо развиващи се технологии.

Изкуствен интелект

Курцвайл твърди, че с усъвършенстването на системите с изкуствен интелект те ще могат да диагностицират заболявания по-бързо и по-точно от човешките лекари, да разработват персонализирани лечения и дори да моделират човешкия геном, за да идентифицират и коригират генетични дефекти.

Нанотехнологии

Наноботите евентуално ще нахлуят в човешката кръвоносна система, ще възстановяват клетки, ще атакуват патогени и дори ще обръщат тъканните увреждания на молекулярно ниво, казва Курцвайл. Въпреки че тези технологии в момента са в ранните етапи на развитие, изследователите вече са използвали наночастици за доставяне на лекарства до мозъчни тумори, демонстрирайки, че основният принцип е осъществим.

Биотехнологии и редактиране на гени

Курцвайл вярва, че тези технологии скоро ще бъдат използвани не само за лечение на стареенето, но и за спирането или обръщането му. Заедно тези инструменти биха могли да отворят свят, в който смъртта вече не е биологична неизбежност, а опция.

