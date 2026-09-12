Папа Лъв XIV със силни думи за бъдещето на човечеството
Говори в Екваториална Гвинея
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Говори в Екваториална Гвинея
Той показва колко близо е светът до самоунищожението си
От едно от най-отдалечените места във вселената
Американска военна база от Студената война се крие под леда
Съоснователят на Microsoft изненадващо се разграничи от апокалиптичните прогнози
Той вече е предсказал появата на интернет, доминирането на безжичните устройства и дори разработването на изкуствения интелект
2025 ще отбележи началото на събития, които в крайна сметка ще доведат до гибелта на човечеството
Зората на най-големия сблъсък в човешката история
Съвременните хора са потомци на две отделни популации
Ще вади на светло документите за НЛО
Днес е Световния ден на радиото
Истина ли е това
Именитият астролог внесе яснота за случващото се във Вселената
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Папата призова също най-облагодетелстваните страни да ограничат вредните си емисии
Учени обявиха, че са открили място на погребение отпреди близо 78 000 години
Така смята легендарният политик Хенри Кисинджър
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Човечеството ще се научи да живее с този вирус