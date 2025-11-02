Нови пророчески думи на Бил Гейтс за климата и края на човечеството

„Климатичните промени няма да доведат до края на човечеството.“ С това изненадващо признание Бил Гейтс предизвика буря от реакции. След години, в които предупреждаваше, че глобалното затопляне може да се окаже по-смъртоносно от пандемията, съоснователят на Microsoft вече зове за трезв реализъм вместо за паника.

В новия си блог пост той настоява, че светът трябва да се научи да живее на по-гореща планета и да насочи ресурсите си не само към климата, а към хората.

От апокалипсис към реализъм

„Апокалиптичната риторика не помага“, пише Гейтс. Според него паниката отклонява вниманието от истински важните действия – подобряването на живота в един затоплящ се свят. Той смята, че климатичната общност се фокусира твърде много върху краткосрочни цели за намаляване на емисиите и пренебрегва по-дългосрочните решения, които могат да облекчат страданието на милиони хора.

„Главната ни цел трябва да бъде предотвратяването на страданието – особено сред хората в най-тежки условия, в най-бедните държави“, посочва Гейтс. За него бедността и болестите остават най-сериозните заплахи за човечеството, а не климатът сам по себе си.

„Да, ще ме нарекат лицемер“

Бил Гейтс признава, че новата му позиция вероятно ще разгневи екоактивистите. „Знам, че някои ще ме обвинят в лицемерие заради въглеродния ми отпечатък – който компенсирам чрез легитимни въглеродни кредити – или ще твърдят, че омаловажавам климатичната заплаха. Но не е така“, отбелязва той.

Гейтс подчертава, че не отрича сериозността на климатичните промени, но настоява те да се разглеждат редом с други глобални предизвикателства като маларията и недохранването. „Всяка десета от градус, която предотвратим, е от огромна полза – стабилният климат прави живота по-добър за всички“, казва той.

Обръща внимание, че най-бедните хора на планетата получават под 1% от помощите, отпускани от богатите държави, а тези средства дори намаляват. „Ако искаме да извлечем най-голяма полза от всеки похарчен долар, трябва да насочим усилията към помощ за най-уязвимите“, подчертава филантропът.

Новата визия на Гейтс

В публикацията си Гейтс признава, че повишаването на температурите вече е неизбежно. „Дори при умерени действия срещу климатичните промени, се очаква до 2100 г. средната температура на Земята да бъде с между 2 и 3 градуса по-висока от тази през 1850 г.“, отбелязва той.

Но вместо да гледа към края, Гейтс гледа към адаптацията. Вижда и поводи за оптимизъм – технологиите, като електрическите автомобили, слънчевата и вятърната енергия, вече намаляват въглеродните емисии и дават надежда.

В навечерието на климатичната конференция COP30 той отправя ново послание: „Нужно е стратегическо пренасочване – да приоритизираме действията, които имат най-голямо значение за човешкото благосъстояние.“ За него това е най-добрият начин да се гарантира, че всеки човек ще има шанс за здрав и пълноценен живот – независимо от климата, в който е роден. Реализмът, а не страхът, казва Бил Гейтс, е пътят към ефективните решения.

