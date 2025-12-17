Vivacom стартира FTTR за първи път в България и поставя оптичната свързаност на ново ниво 

Vivacom стартира за първи път в България най-новата технология FTTR (Fiber To The Room) в комбинация с Wi-Fi 7 устройства, с което поставя нов стандарт за интернет свързаност в домовете и офисите. Решението осигурява оптичен интернет директно до всяка стая, като гарантира максимална скорост, стабилен сигнал и пълно покритие навсякъде – без забавяне и без компромиси в качеството.

С пускането на FTTR Vivacom става първият телеком у нас, който предлага тази технология, както и първият с Wi-Fi 7 устройства за своите клиенти. Услугата е подходяща както за домакинства, които търсят безупречна интернет връзка във всяко помещение, така и за бизнес клиенти с високи изисквания към надеждността и сигурността на мрежата.

„FTTR технологията е еволюция в интернет услугите - осигурява оптична свързаност директно до всяка стая, което елиминира загубите на сигнал и гарантира постоянно високо качество на интернет връзката във всяка точка на дома или офиса. В комбинация с Wi-Fi 7 технологията клиентите получават по-високи скорости, по-ниска латентност и стабилна връзка дори при едновременно използване от множество устройства“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ на Vivacom.

FTTR технологията използва оптично влакно, което достига до всяко помещение. Така потребителите получават еднакво високо качество на интернет връзката навсякъде – независимо дали работят от вкъщи, провеждат видеоконференции, играят онлайн игри или стриймват 4K и 8K съдържание.

Инсталацията е дискретна и елегантна – устройствата се свързват с оптични влакна, които се вписват във всеки интериор. В комбинация с най-новия стандарт Wi-Fi 7, технологията предлага по-високи безжични скорости, по-ниска латентност и по-стабилна връзка при едновременно използване от множество устройства.

Повече информация за FTTR с Wi-Fi 7 е достъпна на vivacom.bg.

