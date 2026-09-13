Sony показа нови телевизори, над които е работено 20 години
Те са LCD телевизори, близки до OLED по пикова яркост и дълбочина
Следете всички новини, анализи и коментари за Технология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са LCD телевизори, близки до OLED по пикова яркост и дълбочина
Тази система губи позицията си на безспорен лидер в технологията на дисплеите
FTTR технологията е еволюция в интернет услугите - осигурява оптична свързаност директно до всяка стая
Българският инженер може да е най-добрият, ако му се даде шанс и предвидимост
AOC GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR предлагат честоти на опресняване от 240 Hz и 360 Hz, технология QD-OLED и елегантния дизайн на серията G4
Тя е обещаваща за високоскоростна комуникация и разработване на квантови устройства
Hyundai разработва технология от бъдещето
Там можем да съхраняваме данни за хиляди години
Телекомът достигна над 10 гигабита скорост в секунда през 5.5G в мобилната си мрежа
Коя е новата технология
Какво откриха те
Ще улесни работата им
United Group и Parallel Wireless се споразумяха да направят тестват новата технология
Ново ниво на почистване и стягане на лицето
5G ULTRA стартира в края на 2020 г. и към момента е единствената мрежа от пето поколение в България, която разчита само на истинска 5G технология
Орфей съжилив Евридика с тяхна технология, народът Макучи е последният, който имал връзка с триметровите хора
Нова технология е разработена в САЩ и Южна Корея, тя разпознава фалшиво уиски
Машините имат опция да дават и фалшиви резултати, твърди Мирослав Мурджов
Всички първи 10 000 произведени бройки вече са поръчани
Знаменитият актьор никога не е изпращал имейл или есемес