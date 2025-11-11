Инж. Красимир Колев, ЦЕРБ: Ремонтираме за броени месеци това, което други правят за половин година

Инж. Красимир Колев завършва Техническия университет – София със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещите машини", със специализация „Организация и управление на производството". Професионалната си кариера започва през 1996 г. в „Електроимпекс", където е първо младши, а после старши експерт. През 2005–2009 г. е търговски директор на „Елпром ЗЕМ". От 2009 г. до момента ръководи направление „Въртящи се електрически машини" (ВЕМ) в Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) ЕАД.

В енергетиката времето е решаващо. Когато една машина спре, губи не само предприятието, а и цяла верига от производства. Докато в някои страни ремонтите на големи електрически машини може да отнемат половин година, у нас има екип, който да го прави за два пъти по-кратък срок.

ЦЕРБ – Централна енергоремонтна база, е име със 77-годишна история, а „Въртящи електрически машини“ (ВЕМ) е сред звената, които пазят и развиват българската инженерна школа.

За това как се постига качеството в толкова специфична дейност, за силата на опита, значението на профилактиката и за бъдещето на енергетиката, което зависи от кадрите „с мисъл и сърце“, разговаряме с инж. Красимир Колев – управител на ЦЕРБ ВЕМ.

– Инж. Колев, каква е основната дейност на направление „Въртящи електрически машини“?

– Ние сме специализирани в ремонт, сервиз и профилактика на въртящи се електрически машини – основно големи двигатели и генератори. Казано по-просто – възстановяваме машините така, че да работят като нови. И го правим в кратки срокове.

Днес изработката на нов високоволтов двигател отнема поне седем–осем месеца. Ние извършваме ремонт за два пъти по-кратък срок, като даваме и двегодишна гаранция – повече, отколкото производителите предлагат за нова машина. Това е огромно предимство в сегашните условия, когато времето е най-големият лукс.

Разполагаме с опитен екип, който да направи ремонт на място при клиента, стига да има възможнисти за това. Извършваме всички видове електрически и механични измервания съгласно стандартите. Предлагаме и почистване със сух лед – технология, която осигурява високо качество.

ЦЕРБ ВЕМ вече произвежда и собствени въртящи електрически машини. Благодарение на привлечени инженери от фалиралата «ИХБ Електрик» проектирахме и произведохме четири малки хидрогенератора.

– Работите ли извън България?

– Имаме опит в редица държави, но най-активно работим в Гърция. Там сме изградили силно доверие – когато има проблем в някоя централа, от тяхната компания РРС (еквивалент на българската НЕК) директно ни търсят. Изпращаме екип в рамките на дни, който констатира проблема и излиза със становище.

В Гърция сме ремонтирали над 10 големи хидрогенератора на различни производители.

По време на COVID пандемията работехме за голяма водноелектрическа централа между Драма и Ксанти в Гърция. Прекарахме две седмици в карантина в хотел, преди старта на проекта. Хотелът беше отворен специално заради нас.

Малко преди началото на войната в Ливан наши специалисти пък бяха на място, по проект на италианска компания.

Понякога извършваме диагностика безплатно, защото държим на обективната оценка. Ако голяма международна компания предостави същата услуга, цената ще е 25–30 хиляди евро. Нашата коректност и откровеност обаче многократно са ни печелили нови клиенти.

Работили сме и в Белгия, за тяхната ядрена електроцентрала. Там екипът ни свърши три пъти повече работа за три пъти по-малко време в сравнение с местните специалисти. Проверяваха ни за качество – но доказахме, че българските инженери и монтажници, когато са мотивирани, могат да постигнат невероятни резултати.

– Какви други по-интересни проекти сте реализирали?

– Един от най-предизвикателните беше в местна ТЕЦ на остров Лесбос в Гърция. Трябваше да изнесем и внесем обратно генератор с тегло 35 тона. Това изискваше изграждане на релсов път и укрепване на конструкцията на централата, която се намираше на кота 0, кота -1 и кота -2. Работата трябваше да се извърши извън туристическия сезон, защото обектът е стратегически и не може да спре. Завършихме с минимално закъснение и без санкции, въпреки усложненията.

В България се гордеем с проекта в „Стомана Индъстри“ – Перник, където подменихме ротора на двигател с мощност 1 MW от 60-те години. За подобна услуга западноевропейски компании поискаха над 1,5 милиона евро, а ние я изпълнихме качествено и на доста по-ниска цена. Както на шега казвам понякога, най-големият проблем на ЦЕРБ ВЕМ е, че когато ремонтира нещо, то повече не се разваля.

– Колко души работят в екипа ви и как успявате да намирате специалисти?

– В момента сме 35 души, с инженерите, но по някои проекти работят и 45 човека. Проблемът с кадрите е сериозен – нашите специалисти са опитни, но доста от тях са в предпенсионна възраст, на около 50 години. Трудно се намират млади хора, които искат да се развиват в тази област.

Опитваме се да променим това чрез дуално обучение. Преди две години при нас дойдоха десет ученици от професионална гимназия, един от тях остана – и днес е сред най-добрите ни служители. Помагаме и на новите колеги – осигуряваме им добри условия, дори квартира за хората, които не са от София, за да могат спокойно да започнат работа.

Имаме служители също от Непал и Узбекистан. Всички споделяме една култура на отговорност и уважение към труда.

– Има ли достатъчно работа в България за профилактика, сервиз и ремонт на големи машини?

– В момента има раздвижване на пазара. Но трябва да се знае, че в периода 2010-2024 г. сме направили само един планов основен ремонт на хидрогенератор, а е препоръчително да се правят поне един-два годишно. В Гърция дори в криза се спазва този ритъм – гърците отлично знаят, че поддръжката е по-евтина от аварията. В момента ремонтът на генератор с мощност 40 MW струва между 3 и 4 милиона лева – това е икономически оправдано, ако се вземе предвид стойността на произведената електроенергия в България.

– Каква техника и машини използвате?

– Имаме техника още от създаването на предприятието през 1948 г., както и нови машини от 2025 г. В момента инвестираме във формовъчни и спояващи устройства за още по-прецизна работа.

Работата ни често включва ремонт на много стари машини, произведени преди десетилетия. Някои съдържат азбест, затова имаме специално помещение, предпазни средства и защитни облекла за безопасна работа. Това е част от отговорността, която носим към хората си.

– Как виждате бъдещето на ЦЕРБ ВЕМ?

– Всичко зависи от устойчивите ангажименти и подкрепата на държавата. ЦЕРБ е създадена с идеята да бъде гръбнакът на българската енергетика и индустрия. И днес можем да бъдем такава опора, ако има предвидимост. В други страни, като Италия, предприятия, които се занимават с ремонт и производство на трансформатори, имат рамкови договори с енергийните компании – това им осигурява стабилност.

Ние не търсим привилегии. Търсим равни условия и устойчивост. Работим само по големи машини, с най-високи стандарти, лицензи и сертификати. Не правим компромиси. Предлагали са ни просто да боядисаме една машина, без реален ремонт, но сме отказвали.

В енергетиката грешките се плащат скъпо, а опитът няма заместител. Времето, когато предприятия като ЦЕРБ бяха гръбнак на българската индустрия, не бива да остава само история – защото без системна поддръжка и млади кадри няма нито устойчива енергетика, нито сигурно бъдеще. Ние можем да бъде опора, както преди.

Вярвам, че бъдещето е в младите специалисти. Българският инженер може да е най-добрият, ако му се даде шанс и предвидимост. Машините могат да се купят, но опитът и знанието – не. Изкуственият интелект няма да реши сложен проблем в електрическа машина. Това може да направи само един инженер с мисъл и сърце.

