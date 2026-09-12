Професия от миналото стана златна! 5000 евро заплата
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
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Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
Кани турски и гръцки инвеститори
Българският инженер може да е най-добрият, ако му се даде шанс и предвидимост
Компании съкращават персонал, минават на 4-дневна работна седмица
Съдбата на "Бронз" става ясна на 16 май
Интересът също е огромен към биотехнологиите, компютърните системи и автоматизацията, машиностроенето и енергетиката
Кога образователната система ще обвърже своите цели и резултати с нуждите на бизнеса от подходящи по образование кадри? Това е един от най-често задав...
Перник. Българо-сръбски инвестиции могат да възродят машиностроенето от двете страни на границата. Изводът е в резултат на проучване на неправителстве...