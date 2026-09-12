Всичко за Машиностроене

Следете всички новини, анализи и коментари за Машиностроене. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Образование
Бизнесът иска обучени кадри

Бизнесът иска обучени кадри

Кога образователната система ще обвърже своите цели и резултати с нуждите на бизнеса от подходящи по образование кадри? Това е един от най-често задав...

06 април | 5:15
0 коментара
32507
Чакаме сръбски инвестиции

Чакаме сръбски инвестиции

Перник. Българо-сръбски инвестиции могат да възродят машиностроенето от двете страни на границата. Изводът е в резултат на проучване на неправителстве...

19 януари | 17:30
0 коментара
7893