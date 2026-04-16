Sony показа нови телевизори, над които е работено 20 години

Sony обяви чисто ново поколение телевизори с True RGB технология, която компанията разработва от близо 20 години. Според FlatpanelsHD тези LCD телевизори са максимално близки до OLED по отношение на пикова яркост и дълбочина.

True RGB е същият клас дисплеи, вече демонстриран от LG, Samsung и други марки. За разлика от класическата подсветка с бели светодиоди и цветни филтри, тя използва малки отделни червени, зелени и сини светодиоди.

Sony твърди, че True RGB предлага значително по-реалистични картини с минимално изкривяване и подобрена еднородност на цветовете в сложни сцени, което е особено забележимо, когато се показва до конвенционални Mini LED панели. Тези телевизори се отличават и с по-висока яркост.

Журналисти, присъствали на частни прожекции, отбелязаха, че True RGB превъзхожда конвенционалните LCD панели с бяла подсветка по яркост, докато OLED ги превъзхожда по наситеност на цветовете и стабилност на изображението под ъгъл. OLED обаче все още запазва предимство в дълбочината на черното.

Първите смарт телевизори на японската компания с технология True RGB ще бъдат пуснати на пазара през пролетта на 2026 г., но точните цени и спецификации са неизвестни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com