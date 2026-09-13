Всичко за Sony

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Sony планира да инвестира още повече средства в привличането на геймъри за компютри и мобилни устройства

Sony планира да инвестира още повече средства в привличането на геймъри за компютри и мобилни устройства

Японската компания обмисля "по-нататъшни инвестиции", които ще помогнат за укрепване на позициите ѝ в сегментите на компютрите, мобилните устройства и...

04 октомври | 16:25
0 коментара
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ВИДЕО: Sony бутилира MP3-плеър

ВИДЕО: Sony бутилира MP3-плеър

Уелингтън. В опита си да конкурира iPod shuffle Sony собствен водоустойчив mp3-плеър. След което го бутилира, за да го наложи на пазара. За повечето...

13 февруари | 12:46
0 коментара
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Sony обяви PlayStation Now

Sony обяви PlayStation Now

Лас Вегас. На CES 2014 Sony обяви новата си услуга PlayStation Now, която ще предлага стрийминг игри не само за PS4, но и за PS3, PlayStation Vita,...

08 януари | 15:37
0 коментара
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PS Vita изтъня и стана по-лека

PS Vita изтъня и стана по-лека

Токио. Sony официално представи нова версия на популярната си конзола PS Vita на специално събитие в Токио. Aктуализираният модел се отличава с по-ком...

10 септември | 22:30
0 коментара
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