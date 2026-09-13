Колко е животът на телевизорите Sony? Собственици разкриха точния брой години
Сериозните оплаквания относно съвременните телевизори от марката са сравнително редки
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Сериозните оплаквания относно съвременните телевизори от марката са сравнително редки
Те са LCD телевизори, близки до OLED по пикова яркост и дълбочина
Автомобилът ще може да бъде поръчан и дори закупен през 2025 г.
Японската компания обмисля "по-нататъшни инвестиции", които ще помогнат за укрепване на позициите ѝ в сегментите на компютрите, мобилните устройства и...
През предходното тримесечие компанията увеличи повече от два пъти печалбата си
Той също така спира дейността на PlayStation Store в страната
Sony представи няколко от новите си мобилни устройства, които се очаква да бъдат пуснати за продажба през есента. Смартфонът от висок клас Xperia Z3 е...
Мрежата на Sony PlayStation е била спрянa след кибератаки, но от компанията увериха, че не е била открадната никаква лична информация на нейни клиенти...
Токио. За пръв път от осем години Sony задмина Nintendo по продажби на конзоли за игри. През изминалата финансова година (приключила през март) Sony...
Уелингтън. В опита си да конкурира iPod shuffle Sony собствен водоустойчив mp3-плеър. След което го бутилира, за да го наложи на пазара. За повечето...
Токио. Sony Corp активизира усилията си да реструктурира нерентабилните си подразделения за електроника, като се отказа от производството на персоналн...
Лас Вегас. На CES 2014 Sony обяви новата си услуга PlayStation Now, която ще предлага стрийминг игри не само за PS4, но и за PS3, PlayStation Vita,...
Токио. Sony официално представи нова версия на популярната си конзола PS Vita на специално събитие в Токио. Aктуализираният модел се отличава с по-ком...
Лондон. Заедно с новия си смартфон, Sony представя два фотообектива, които се съвместяват с iPhone и устройство с Android, пише wired.co.uk. Единият...
Компания Sony показа във вторник часовника си SmartWatch 2 със сензорен екран. Той работи под операционната система Android. Новият "умен" часовник за...