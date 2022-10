Sony планира да инвестира още повече средства в привличането на геймъри за компютри и мобилни устройства

Президентът на PlayStation Studios Хермен Хулст говори в интервю за Reuters за амбицията на Sony Interactive Entertainment да се утвърди извън пазара на конзоли и коментира увеличения дял на компанията в FromSoftware Studios.

Според Хулст японската компания обмисля "по-нататъшни инвестиции", които ще помогнат за укрепване на позициите ѝ в сегментите на компютрите, мобилните устройства и услугите за игри.

"Ако Sony успее да постигне с игрите за няколко играчи на компютри, конзоли и може би телефони това, което направи с игрите за един играч, разговорът ще бъде различен", казва Серкан Тото, основател на консултантската компания Kantan Games.

Що се отнася до инвестициите в FromSoftware, Хулст призовава те да се разглеждат предимно по отношение на разработването на видеоигри, но не изключва и други възможности чрез PlayStation Productions.

Това е филмовото подразделение на Sony Interactive Entertainment, което се занимава с филмовите адаптации на най-големите франчайзи като Uncharted, The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War, Horizon, Gran Turismo и други.

SIE подкрепя радикалната промяна на курса си с нови придобивания, сред които създателите на мултиплейър поредицата Destiny от Bungie на стойност 3,6 млрд. долара и Nixxes Software - студио, което се занимава с пренасяне на конзолни игри на PC.

Хулст пое PlayStation Studios през 2019 г. и оттогава помогна на сливането да нарасне до 19 екипа. Според Тото това не е приключило: "Мисля, че те ще продължат да добавят студиа."