Посочиха моделите Xiaomi, които ще получават ъпдейти до 2031 г.

Миналата година марката Xiaomi удължи периода на поддръжка на своите смартфони и таблети с актуализации за сигурност до шест години. Първите бяха моделите от серията Xiaomi 15.

Сега списъкът е разширен с нови устройства.

Gizmochina е съставил пълен списък с устройства на Xiaomi, които ще бъдат актуализирани до 2031 г. Проверете дали вашето устройство е в този списък:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ултра

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Поко Ф7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Redmi Note 14 (4G)

Днес най-достъпният смартфон Xiaomi с шест години поддръжка е Redmi Note 14 4G. Прави впечатление, че останалите модели от линията с префикси 5G, Pro и Pro+ ще получават актуализации само до 2029 г.

Тези актуализации за сигурност не носят нови функции или визуални промени, но гарантират, че устройството е защитено от нови уязвимости. Те обаче ще получават нови версии на Android за максимум четири години.

