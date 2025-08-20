Технологии

Посочиха моделите Xiaomi, които ще получават ъпдейти до 2031 г.

Списъкът включва както премиум Xiaomi 15 и Poco F7 Ultra, така и бюджетния Redmi Note 14

Източник: Pixabay

20 авг 25 | 19:07
75
Иван Ангелов

Миналата година марката Xiaomi удължи периода на поддръжка на своите смартфони и таблети с актуализации за сигурност до шест години. Първите бяха моделите от серията Xiaomi 15.

Сега списъкът е разширен с нови устройства.

Gizmochina е съставил пълен списък с устройства на Xiaomi, които ще бъдат актуализирани до 2031 г. Проверете дали вашето устройство е в този списък:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ултра
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Поко Ф7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Redmi Note 14 (4G)

Днес най-достъпният смартфон Xiaomi с шест години поддръжка е Redmi Note 14 4G. Прави впечатление, че останалите модели от линията с префикси 5G, Pro и Pro+ ще получават актуализации само до 2029 г.

Тези актуализации за сигурност не носят нови функции или визуални промени, но гарантират, че устройството е защитено от нови уязвимости. Те обаче ще получават нови версии на Android за максимум четири години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Смартфони
Още от Технологии
Коментирай