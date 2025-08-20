Посочиха моделите Xiaomi, които ще получават ъпдейти до 2031 г.

Миналата година марката Xiaomi удължи периода на поддръжка на своите смартфони и таблети с актуализации за сигурност до шест години. Първите бяха моделите от серията Xiaomi 15.
Сега списъкът е разширен с нови устройства.
Gizmochina е съставил пълен списък с устройства на Xiaomi, които ще бъдат актуализирани до 2031 г. Проверете дали вашето устройство е в този списък:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ултра
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Поко Ф7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Redmi Note 14 (4G)
Днес най-достъпният смартфон Xiaomi с шест години поддръжка е Redmi Note 14 4G. Прави впечатление, че останалите модели от линията с префикси 5G, Pro и Pro+ ще получават актуализации само до 2029 г.
Тези актуализации за сигурност не носят нови функции или визуални промени, но гарантират, че устройството е защитено от нови уязвимости. Те обаче ще получават нови версии на Android за максимум четири години.
