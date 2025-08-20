5 приложения в смартфона Samsung, от които може да се отървете

Смартфоните на Samsung са добре известни със своя One UI, един от най-функционалните и интуитивни интерфейси за Android. Въпреки че е силно персонализируем, такива устройства често се предлагат с предварително инсталиран bloatware.

Някои от вградените приложения на Samsung, като Wearable и Wallet, са полезни в екосистемата на марката.

Но има поне пет собствени приложения, които дори заклетите фенове на Samsung почти никога не отварят,

съобщава ZDNET .

Ненужните предварително инсталирани приложения може да варират в зависимост от модела, цената и линията на устройството, но много от тях се намират на всички смартфони Galaxy. Не винаги е възможно да ги премахнете всички, но е лесно да ги деактивирате и ако е необходимо, можете да ги включите отново. И въпреки че такива приложения не са напълно безполезни, всеки потребител има свои собствени задачи.

Ако не ги използвате, струва си да премахнете или деактивирате такъв софтуер, за да спестите памет и да намалите фоновата консумация на батерия.

Global Goals

Приложението Samsung Global Goals насърчава устойчивото развитие. Потребителите могат да печелят пари, като гледат реклами или да даряват за Целите за устойчиво развитие на ООН.

„Samsung Global Goals е глобално усилие за подобряване на планетата и живота ни до 2030 г.“, казват от компанията. Това е благородна идея, но е малко вероятно всеки собственик на Samsung да иска да дарява чрез приложение, камо ли да го държи на телефона си.

Samsung Free

Безплатно от Samsung ви позволява да гледате филми, телевизионни предавания, стрийминг на живо, последни новини и още неща. Ако това ви напомня за Samsung TV Plus, не се изненадвайте. Приложението има бутон „Гледай в TV Plus“, който отваря друга програма със същото съдържание.

В допълнение към функциите на TV Plus има раздели „Четене“ и „Игри“. Samsung Free е смесица от Galaxy Store, Samsung TV Plus и допълнителни услуги, но без реална нужда. Един от онези случаи, когато е по-добре да изтриете приложението веднага след първото включване на смартфона.

Samsung TV Plus

Това е безплатна стрийминг телевизионна услуга, поддържана от реклами, собственост на Samsung. Тя може да бъде полезна, ако не сте абонирани за никоя стрийминг услуга. Понякога можете да намерите филми, които са достъпни само срещу заплащане в Amazon Prime Video. Услугата има над 1200 канала в 24 държави.

Samsung TV Plus обаче не е Apple TV или Prime Video. Компанията не произвежда оригинални предавания или филми. Ако не гледате телевизия на телефона си и вече имате Netflix, HBO Max или подобни, можете спокойно да се отървете от това приложение.

Samsung Shop

Магазинът на Samsung избира персонализирани препоръки и специални оферти за вашите устройства. Подобно на приложението Apple Store на iPhone, той ви позволява да следите нови продукти и промоции.

Но в действителност подобни „лични оферти“ често се превръщат в поток от ненужни известия и пречат на ползването на One UI. Същото може да се види и на уебсайта на Samsung, така че би било логично да се освободи паметта на телефона.

Samsung Kids

Приложение за деца, което има за цел да им помогне да развият мисленето си и да имат здравословни дигитални навици. Според Samsung това е безопасна среда за детето. Ако имате деца, може да ви е полезно.

Ако не, това е просто тежко приложение, което изпраща и ненужни известия, просто трябва да кликнете върху „Разрешаване“.

