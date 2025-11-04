Пуснаха геймърски монитори от следващо поколение с технология QD-OLED

AGON by AOC – водещата световна марка за геймърски монитори – обявява първите монитори QD-OLED в портфолиото на AOC GAMING, което означава, че премиум технологията OLED е вече достъпна за масовите състезателни геймъри. 27-инчовите (26,5 инча / 67,3 см) AOC GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR предлагат светкавични времена за реакция и превъзходен контраст на панелите с технология QD-OLED в категорията за начинаещи геймъри, като се отличават съответно с честота на опресняване от 240 Hz и 360 Hz. И двата 27-инчови монитора демонстрират най-новия дизайнерски стил на серията G4 с изчистена, фина естетика и осигуряват професионално представяне на революционна цена.

QD-OLED навлиза на масовия пазар

Q27G4ZDR и Q27G4SDR представляват важен етап като първите дисплеи QD-OLED в портфолиото на AOC GAMING, което е най-достъпната гейминг категория на AGON by AOC. Тези монитори предлагат същите основни предимства на технологията OLED както и в премиум дисплеите – практически безкрайни контрастни съотношения, изключителна цветова гама със 147,6% покритие за sRGB и 99,1% точност за DCI-P3, както и резолюция QHD (2560x1440) със 110,84 пиксела на инч. 10-битовата дълбочина на панела осигурява 1,07 милиарда цвята за плавни градиенти и прецизно възпроизвеждане на цветовете. И двата модела разполагат с възможности за висок динамичен диапазон (HDR). Q27G4ZDR поддържа HDR10, докато Q27G4SDR е сертифициран по VESA DisplayHDR True Black 400, за да предостави отчетливи детайли в осветените и сенчести участъци на екрана, които помагат на състезателните геймъри да разчитат ефективно ситуациите в тяхната гейминг среда.

Както всички монитори OLED от гамата на AGON by AOC, и двата модела включват комплексни функции OLED Care за максимална дълготрайност на панела и са подкрепени от 3-годишна гаранция, покриваща прегаряне при употреба съгласно указанията. Това водещо в индустрията гаранционно покритие осигурява пълно доверие в първокласната технология OLED на достъпни цени.

Върхови честоти на опресняване и мигновена реакция

Q27G4ZDR осигурява идеалния баланс между плавна състезателна производителност и визуално качество с честота на опресняване от 240 Hz, докато Q27G4SDR увеличава честотата на опресняване до 360 Hz за геймърите, които търсят максимално конкурентно предимство. И двата монитора постигат време за реакция от 0,03 милисекунди GtG, което прави технологията OLED превъзходна за състезателни игри, защото практически елиминира замъглените изображения и размазването от движение дори по време на най-бързите екшън сцени. Технологията Adaptive-Sync със сертификат за съвместимост с NVIDIA G-SYNC осигурява гейминг без накъсване при променливи честоти на кадрите и плавен геймплей при всяка честота на кадрите.

Разширена производителност във високия динамичен диапазон (HDR)

Q27G4ZDR поддържа HDR10 с яркост от 400 cd/m² (кандела на квадратен метър) (при средно ниво на картината или APL от 10%) и контрастно съотношение 1.5M:1, докато Q27G4SDR е сертифициран по VESA DisplayHDR True Black 400 с пикова яркост от 1000 cd/m² (кандела на квадратен метър) (при средно ниво на картината или APL от 3%) за подобрена визуална дълбочина. Това превъзходно изпълнение откроява детайлите както в осветени, така и в тъмни сцени, и създава по-завладяващи игрови среди.

„Тези иновативни монитори предефинират възможното в масовия гейминг“, казва Сезар Акоста, продуктов мениджър за гейминг в AGON by AOC. „Като внедряваме авангардната технология QD-OLED в гамата на AOC GAMING, ние въвеждаме иновации, които правят технологията за дисплеи от следващо поколение достъпна за всички геймъри. Геймърите получават незабавна реакция и превъзходен контраст на панелите OLED. Още повече, те могат да избират между 240 Hz за балансирана игра или 360 Hz за максимално конкурентно предимство. Всичко това се предлага в изчистения дизайн на серията G4, който пасва на всяка конфигурация.“

Пълна свързаност и функции за гейминг

Свързаността е ориентирана към бъдещи технологии с два HDMI 2.1 порта и един DisplayPort 1.4, които поддържат най-новите графични карти и конзоли от следващо поколение. USB 3.2 хъбовете с портове за бързо зареждане поддържат периферните гейминг устройства свързани и захранвани. Съвместимостта с конзолите включва поддръжка на QHD при 120 Hz за PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

И двата монитора включват цялостни функции за гейминг, предназначени да предоставят конкурентно предимство на геймърите. Shadow Control подобрява видимостта в тъмните зони, Game Color оптимизира наситеността за по-добра яснота, а персонализируемите режими предоставят оптимизирани настройки за различните жанрове в гейминга. Режимът Low Input Lag гарантира, че всяка команда мигновено се превръща в действие на екрана. Режимът Anti-Blue Light и технологията Flicker-Free осигуряват комфорт за очите при продължителни гейминг сесии.

Философия на дизайна G4 за гъвкави конфигурации

И двата монитора въплъщават най-новия дизайнерски облик на серията G4 с изчистени линии и фин стил, които естествено допълват различни гейминг пространства. Сдържаната естетика е алтернатива на по-агресивните гейминг дизайни, като същевременно предоставя функционалното съвършенство, което състезателните геймъри изискват. 3-странният безрамков дизайн увеличава максимално пространството на екрана, а матовото черно покритие с текстурирани акценти създава изискана гейминг конфигурация.

Напълно ергономичните стойки осигуряват регулиране на височината от 130 мм с пълна функционалност за накланяне, завъртане и обръщане за оптимални ъгли на видимост по време на продължителни гейминг сесии. Съвместимостта с монтаж VESA 100x100 позволява гъвкави конфигурации с множество монитори, а интегрираното управление на кабелите поддържа бюрото чисто и подредено.

Софтуер и аксесоари

Софтуерът G-Menu позволява лесно персонализиране на гейминг профили и настройки на дисплея, докато функциите „картина в картина“ и „картина до картина“ (PiP/PbP) позволяват да се наблюдава изображение от два източника едновременно. В кутията на всеки от двата монитора са включени първокласни 1,8-метрови кабели за HDMI и DisplayPort за незабавна настройка.

QD-OLED гейминг от следващо поколение

Q27G4ZDR и Q27G4SDR задават нови стандарти в иновациите при гейминг технологиите от следващо поколение, като въвеждат светкавичното време за реакция на технологията QD-OLED и превъзходното визуално качество в масовата категория на AOC GAMING. Изчистената естетика на дизайна на серията G4 осигурява гъвкавост при конфигурирането на системата, а изгодните цени правят технологията OLED достъпна за по-широк кръг от състезателни геймъри.

Цени и наличност

AOC GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR ще бъдат налични от средата на ноември 2025 г. на препоръчителна цена на дребно от 782 лв./€399,00 и 1076 лв./€549,00 съответно.

