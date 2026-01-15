Бомба цъка под Гренландия. Заплаха за човечеството

Учени са открили под дебелия гренландски лед изоставена американска военна база от Студената война, която може да представлява реална екологична заплаха за планетата.

Откритието е направено през 2024 г. по време на рутинно радарно проучване на НАСА, когато специалисти забелязват масивна структура, потънала под ледената покривка, която се отдръпва заради климатичните промени, пише "Блиц".

Става дума за легендарната база Camp Century, построена през 1960 г. до 35 метра под леда на острова. Тя е била част от секретния проект „Леден червей“ (Project Iceworm), замислен да разположи ядрени ракетни установки под арктическия лед.

Базата била оборудвана с тунели, жилища, медицински пункт и дори малък ядрен реактор. Въпреки че проектът е прекратен и ядрените бойни глави никога не са били разположени, хиляди тонове радиоактивни и химически отпадъци, дизелово гориво и други опасни материали остават „завинаги погребани“ под леда.

Учените предупреждават, че топенето на ледниците ускорено от изменението на климата може да доведе до изпускане на тези токсични вещества в арктическите екосистеми и световните океани, с непредвидими последствия за околната среда и здравето на хората.

Това откритие подчертава рискa, който климатичните промени водят със себе си, не само чрез покачване на морското равнище, но и чрез разкриване на скрити под ледовете опасности, за които човечеството все още не е готово да се справи.

