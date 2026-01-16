Сигнал от Космоса стресна сериозно човечеството!

Един 10-секунден сигнал от едно от най-отдалечените места във вселената е засечен от човечеството и учените все още се опитват да разберат произхода му. Два спътника са потвърдили, че мистериозният сигнал е дошъл от място, което се намира на 13 милиарда светлинни години от Земята, вероятно от супернова, която е избухнала, когато вселената е била едва на 730 милиона години, пише "Дейли Мейл".

Колкото по-далеч се намира нещо в космоса, толкова повече време е необходимо на светлината (или сигнала) да достигне до нас, така че когато хората виждат много далечна експлозия или звезда, всъщност виждаме това, което се е случило там преди милиарди години, като машина на времето, която ни показва миналото.

В този случай учените смятат, че тази експлозия от гама лъчи с висока енергия, която са нарекли GRB 250314A, произхожда от най-старата супернова, регистрирана от зората на времето

Гама лъчите са невидими и изключително силни форми на светлина. Те са най-мощният източник на радиация, известен във вселената, който се произвежда от огромни звездни експлозии.

Учените все още не са сигурни защо тази древна супернова от ранната вселена прилича почти точно на експлодиращите звезди, които виждаме днес в близката ни съвременна вселена.

Ако тази експлозия е истинският източник на сигнала, изследователите от НАСА и Европейската космическа агенция (ESA) очакват ранните звезди да са по-големи, по-горещи и да произвеждат много по-нестабилни експлозии, отколкото предполага мистериозният сигнал.

Андрю Леван, главен автор на ново проучване за сигнала от Университета Радбод в Холандия, заяви: „Само няколко гама-лъчеви експлозии през последните 50 години са били открити в първия милиард години от съществуването на Вселената. Това конкретно събитие е много рядко и много вълнуващо“.

Сигналът е открит за първи път на 14 март 2025 г., когато спътникът Space Variable Objects Monitor (SVOM) го е засякъл като внезапно излъчване с висока енергия от дълбокия космос

Въпреки това, едва наскоро бяха публикувани две проучвания относно възможния източник на този далечен сигнал.

Детекторът е съвместен проект на учени от Франция и Китай, предназначен да открива подобни експлозии в цялата вселена.

Сигналът, регистриран от учените, беше кратка, силна експлозия гама лъчи, които са невидими енергийни вълни, по-силни от рентгеновите лъчи и способни да проникнат в човешкото тяло, причинявайки увреждания на клетките, ДНК и тъканите.

Въпреки това, тъй като този изблик вероятно е произлязъл от звезда, избухнала на 13 милиарда светлинни години от Земята, гама лъчите, достигнали Земята, са били твърде слаби, за да представляват опасност за хората.

Тази експлозия е продължила само около 10 секунди, защото експлозиите на гама лъчи са като бързи фойерверки в космоса, които освобождават огромно количество енергия за много кратко време, преди да угаснат.

За разлика от случайния шум или статичния фон в космоса, които са постоянни и слаби, тези избухвания на гама лъчи се отличават като изключително ярки, фокусирани лъчи с уникален модел, който човешките спътници са конструирани да разпознават

Космическият телескоп Джеймс Уеб (JWST) на НАСА потвърди откритието около три месеца и половина по-късно, през лятото на 2025 г., като получи подробни изображения и измервания на отслабената светлина от експлозията, която все още беше видима в космоса.

"Само Уеб можеше да покаже незабавно, че тази светлина идва от супернова – огромна звезда, която се срива", добави професор Леван в съобщение на НАСА .

Други източници на мистериозен космически шум като този могат да включват слънчеви изригвания или космически лъчи, но експлозиите на гама лъчи са много по-редки и произхождат от огромни събития като експлозии на звезди, които учените могат да открият милиарди години след появата им.

Леван добави, че JWST е толкова усъвършенстван, че учените вярват, че ще може да открие повече сигнали от епохата, когато вселената е била само на 5% от сегашната си възраст, която е около 14 милиарда години.

Учените знаят много малко за първия милиард години от вселената, за това какво се е случвало в космоса през този период или как са се държали и умирали звездите в цялата вселена

Досега се смяташе, че след Големия взрив, огромната експлозия, която се счита за началото на всичко, което съществува, първите звезди са имали много по-кратък живот и са съдържали по-малко елементи от звездите като нашето Слънце днес.

Въпреки това, през декември 2025 г. нови проучвания, публикувани в Astronomy & Astrophysics, анализираха подробни наблюдения от телескопа Уеб и установиха, че тази супернова, 730 милиона години след Големия взрив, е имала същата яркост и излъчване като звездите, които са избухнали милиарди години по-късно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com