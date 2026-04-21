Папа Лъв XIV със силни думи за бъдещето на човечеството

Папа Лъв XIV предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на сериозна опасност заради продължаващите войни по света и разпада на международното право. Той каза това в силна реч в Екваториална Гвинея по време на обиколката си в Африка, предаде Ройтерс.

Първият американски папа, който предизвика гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като през последните седмици стана по-прям в изказванията си, порица “колонизацията“ на природните ресурси на Земята, които според него подхранват кървави конфликти, пише БТА.

По-рано днес, по време на полета си към Екваториална Гвинея, папата отдаде почит към своя предшественик – папа Франциск, по повод първата година от смъртта му. Папа Лъв XIV определи Франциск като човек дал на Римокатолическата църква “толкова много със словата и примера си“.

