Ад! Водата погълна селото, коли плуват по улиците

Нова, още по-страховита вълна от бедствия заля варненското село Медовец и го превърна в истинска зона на бедствието. Местните жители, които все още не са успели да изчистят тинята от предното опустошително наводнение преди броени дни, изпаднаха в шок пред невижданата стихия. Ужасяващи кадри от мястото на събитието показват, че ситуацията в момента е много по-тежка и критична от всичко, преживяно досега.

Къщи под вода

Водната стихия буквално е погълнала цели улици и е блокирала хората по домовете им в капан без изход. На потресаващите видеоматериали ясно се вижда как на много места едноетажни и двуетажни къщи са потънали във вода чак до прозорците, а покъщнината на хората е напълно унищожена. Пороят е отнесъл всичко по пътя си, като огромната сила на приливната вълна е вдигнала леки автомобили и ги носи като кибритени кутии по новообразуваните кални реки.

Часове на ужас и неизвестност

Към този момент селото е напълно парализирано и откъснато от света, а уплашените жители търсят спасение по горните етажи и покривите на сградите. Въпреки мащабите на това водно бедствие и огромната материална катастрофа, към този час все още няма официална информация за ранени или загинали хора. Спасителните екипи и местните власти правят всичко възможно да достигнат до най-засегнатите райони, докато хората се молят кошмарът да приключи възможно най-бързо.

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