Тези наши градове бедстват заради пороите

Мощни циклони и невиждани поройни дъждове, придружени от силни градушки, предизвикаха локални бедствени ситуации в няколко региона на страната. В рамките на броени часове огромни маси вода превърнаха улиците на Тутракан, Гоце Делчев и Тетевен в пълноводни реки. Стихията заля приземни етажи, обществени сгради и търговски обекти, оставяйки десетки автомобили под вода и блокирайки градския трафик.

Тутракан под вода: Колите закъсаха в езера

Най-тежка бе ситуацията в крайдунавския град Тутракан. Там интензивният валеж, съчетан със силна градушка, буквално парализира ключови пътни артерии. Канализационната мрежа не успя да поемат огромния дебит, в резултат на което нивото на водата по улиците достигна критични нива.

Десетки автомобили закъсаха в образувалите се огромни езера, а шофьори и пътници се оказаха блокирани в капан. Наложи се спешна намеса на екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“, които започнаха евакуация на закъсалите превозни средства и отводняване на най-засегнатите участъци.

Бедствие в Гоце Делчев и Тетевен

Природата не пожали и Югозападна България, както и Предбалкана. В Гоце Делчев пороят превърна централни улици в потоци, като наводни десетки мазета, приземни етажи и магазини. Местните жители описват ситуацията като стряскаща, а водната стихия е нанесла сериозни материални щети по инфраструктурата и личната собственост на хората.

В Тетевен ситуацията се усложни от планинския релеф, където прииждащите повърхностни водивлякоха по пътното платно кал, камъни и дървесна маса. Това допълнително затрудни преминаването на автомобили и наложи мобилизация на общинска техника за почистване на трасетата.

Светкавична реакция на аварийните служби

Веднага след началото на пороите в трите общини бяха задействани кризисни щабове. Екипи на пожарната и гражданска защита работят денонощно на терен. Основните усилия са насочени към отводняване на обществено значими сгради, болници и детски градини, както и към отпушване на шахти, задръстени от паднали листа и клони.

За щастие, към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора. Местните власти уверяват, че ситуацията постепенно се нормализира, но дежурните екипи остават в пълна готовност. Предстои комисии да опишат щетите по инфраструктурата, за да се кандидатства за финансова помощ от държавата за възстановяване на засегнатите райони.