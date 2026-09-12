Футуролог каза точно кога човечеството ще постигне безсмъртие
Той вече е предсказал появата на интернет, доминирането на безжичните устройства и дори разработването на изкуствения интелект
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Той вече е предсказал появата на интернет, доминирането на безжичните устройства и дори разработването на изкуствения интелект
Според нея възможностите и рисковете са еднакво големи и трябва глобален консенсус
Към 2050 година хората ще станат безсмъртни и ще могат да разговарят с домашните си любимци, прогнозира футурологът д-р Иън Пиърсън, пише в. ""Метро",...
Екатеринбург. Известният футуролог и водещ по "Дискавъри" Мичио Каку разкри, че към 2020 г. компютрите ще изчезнат и, както и електричеството, ще бъда...