Почна се! Пресъхна ключова река у нас /СНИМКА/

Ако някой си е мислел, че климатичните промени ще ни подминат, лъгал се е. Важна река у нас пресъхна

Алармата удариха синоптиците от Meteo Balkans. Те публикуваха кадри, на които се вижда каменистото дъно на реката.

Става въпрос за река Вит след Боаза, която е 12-а по дължина у нас.

Вит (в античността наричана от траките Артаня, а от римляните на латински: Utis, Утис) е река в Северна България, област Ловеч – общини Тетевен и Луковит и област Плевен – общини Долни Дъбник, Плевен, Долна Митрополия и Гулянци, десен приток на река Дунав.

Дължината ѝ заедно с река Бели Вит, която е приета за начало на Вит е 188,6 км. Това ѝ отрежда 12-о място сред реките на България. Дължината само на река Вит е 152,6 km.

