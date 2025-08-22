Станислав Анастасов: Национален борд по водите ще спре кризата

Нужни са нови водоизточници и спешни инвестиции за поправка на мрежата, казва зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Анастасов, България е една от държавите в Европа, които са най-богати на най-разнообразни по вид и качество води, в същото време е страната, която ги пилее най-безогледно. На места загубите от водопреносната мрежа са 80-90%. Как стигнахме до тази абсурдна ситуация?

- С недостатъчна координация в управлението на водите, няма никакво съмнение за това. Отделно, в България се случват и двете вредни влияния на водите. Имаме и наводнения, и суша. И, разбира се, което е най-неприятно - режим на водата и липса на вода, както питейна, така и за поливане на земеделската продукция.

- Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски поиска спешни и решителни мерки за преодоляване на водната криза. Половин милион българи в момента са без вода. Кои са най-спешните действия в полза на хората?

- Половин милион българи са сега. Все още е август. Засушаването, както знаем от предишни години, ще продължи чак до октомври-ноември. Ние още през месец май предложихме мерки. Сега е време за спешни мерки, защото ситуацията е извънредна. Затова председателят Пеевски и ДПС-Ново начало искаме да се създаде един Национален борд по водите, който да координира работата на всички институции, между които са разпилени отговорностите по водите – за питейно ползване, за поливане на земеделски площи и другите, които са с по-нисък приоритет.

Разбира се, трябва много спешно да се направят ремонти там, където има огромни загуби по мрежата. Затова настояваме ВиК-холдингът да се обърне към ББР и със спешни заеми да оправи мрежата така, че хората да имат достъп до вода. Не е нормално едно семейство да живее и да отглежда децата си без вода. Няма как да стане това!

- Както споменахте, водите у нас се управляват от четири министерства, няколко второстепенни разпоредителя, общините и търговски дружества, които си прехвърлят топката и така броят на хората, които са без вода в 21 век става критичен. Вие като бивш министър на околната среда и водите имате поглед върху управлението на цялата система. Колко време ще отнеме преструктурирането й и как тези толкова много ведомства ще бъдат вкарани в Националния борд по водите?

- Тъй като се намираме в извънредна ситуация – няма никакво съмнение за това, днес са половин милион души, но до края на сезона на засушаването може абсолютно всички български граждани да бъдат засегнати от безводието, няма време за преструктуриране на системата. Този Национален борд по водите ще координира усилията по справяне с водната криза. И най-вече усилията за спешни инвестиции там, където могат да се осигурят. Нужни са нови водоизточници, там където има такива, но не могат да се присъединят, тъй като Наредба № 9 на Министерство на здравеопазването е страшно тромава и отнема до година, година и половина да се присъедини нов водоизточник. Трябва да се намерят спешно нови водоизточници, да се проверят настоящите и те да бъдат изчистени, основно каптажите – там, където има проблеми с тях.

- Как ще бъде създаден националният борд по водите?

- Парламентът ще задължи Министерски съвет до две седмици да създаде Национален борд по водите. В него ще влязат представители на министерствата на околната среда и водите, на регионалното развитие, на финансите, на енергетиката, на земеделието, на здравеопазването, на икономиката, както и на Националното сдружение на общините и Българската банка за развитие. Трябва да е ясно кой координира тези усилия. Защото, както и Вие споменахте, много са отговорните институции, много бавно е взаимодействието между тях и най-вече, намирайки се в състояние на извънредност, няма как да караме по тромавия, административно-бюрократичен път. Трябва бързо действие, за да имат хората вода. Това е първи и основен приоритет.

- След призива, който г-н Пеевски отправи, видяхме действия от страна на правителството. Премиерът Росен Желязков разпореди на министрите на регионалното развитие, на околната среда и водите и на земеделието да командироват експерти в Плевен, които да следят как ще се разреши водната криза в региона. Но това е само едно от населените места. Така ли трябва да се процедира – място по място или е нужен комплексен подход?

- Всяка добра стъпка трябва да се приветства. Тази стъпка на правителството определено е добра. Но няма да бъде достатъчна, защото в момента има няколкостотин населени места в над 80 общини с режим на водата. Това към днешна дата е около 30% от територията на България. Трябват системни и координирани действия, да насочим усилията си към решаването на проблема. Достъпът до вода е едно от основните права на хората.

- В четвъртък се състоя извънредно заседание на парламентарната Комисията по околната среда, която прие предложенията на ДПС-Ново начало за национален борд по водите и спешни мерки. Бихте ли ги представили?

- Заседанието на Комисията по околна среда и водите в НС бе след светкавичната реакция на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод водната криза в Плевен и цялостното безводие в страната. Съвместно с колегите от ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН изготвихме мерките, които всички счетохме, че са необходими и ще вършат работа. Нямаме време за бюрокрация. Ситуацията застрашава всички български граждани. Сушата, сезонно погледнато, е съвсем в началото си. До края – за съжаление, гледахме и прогнозите на Световната обсерватория на сушата, на сателитите „Сантинел“ - прогнозите не са добри.

В решението да се направи един централен орган, който да обедини усилията на институциите, не да ги замени, има възможност да се подготвят стратегически мерки, които да не допускат в следващите години да се изправим пред подобни кризи. И тук искам да подчертая, че средствата за обезпечаване на мерките не са основният проблем, въпреки че ние сме се погрижили и за тях. Основният проблем е липсата на добрата координация и бавните административно-бюрократични процедури. Ние предлагаме извънредни правомощия и действия на институциите, които ще дадат резултат в рамките на месец-два.

- Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски предложи още конкретни мерки, които да спрат тормоза на фирмите за т.нар. бързи кредити над българите. Лансира и предложение държавните имоти да не се продават, а върху тях да бъдат изградени жилища за млади лекари, военни, полицаи пожарникари, да се строят болници и детски градини. Готово ли е вече ДПС-Ново начало с програма за решаване конкретните проблеми на хората, която да внесете в парламента?

- Имаме такава програма, но това е работа на правителството. Ние подкрепяме усилията му. В случая даваме съвсем конкретни решения на проблем. За да не се злоупотребява с държавни имоти, ние искаме държавата да изгражда жилища като допълнителен стимул за всякакви млади специалисти, които ще работят за държавата и в държавните учреждения, включително млади лекари, млади полицаи, млади пожарникари – всички онези хора, които са крайно необходими за функциониране на социалните системи на България.

- Преди по-малко от месец се върнахте от САЩ, където бяхте на официално посещение, по време на което бяха договорени много американски инвестиции в енергетиката ни. Какъв шанс за България е това?

- Огромен шанс България да се включи в една голяма вълна. Всъщност, ние сме едни от първите, които започнаха проектирането, а съвсем скоро ще започне и строителството на реакторите по новата технология АР-1000. България тук си решава своя проблем и си гледа своя интерес – да има гарантирана енергийна база за икономиката, да има евтин, гарантиран ток. В световен мащаб за това, което ние от ДПС-Ново начало започнахме съвместно със стратегическите си партньори в лицето на САЩ и заедно с ГЕРБ-СДС преди година и половина, в момента има страшно много запитвания. И опашката от чакащи да получат тази технология вече е много дълга, съответно и сроковете са с години повече, отколкото условията, които ние получихме. Така че – да, България направи добри решения, включително за развитието на газовата си инфраструктура и електропреносната си мрежа, включително за развитието на енергетиката и най-вече за превръщането ни в енергиен хъб .

- Впечатляващи са усилията на президента Доналд Тръмп, който за няколко месеца спря няколко войни и осигури невиждани инвестиции за американската икономика. На практика той поставя своеобразно ново начало и в геополитиката, и в геоикономиката. Как ще се отрази това на България и най-вече ще успее ли България да се възползва от този нов импулс в света?



- Всички, и то не от вчера, се надяваме да има мир. А колкото до новите условия в икономиката, България определено трябва да си гледа и гони своя интерес на фона на всичко, което се случва. Всяко пренареждане дава нови възможности. Президентът Тръмп дава много ясни послания какво иска и какво предлага като търговски отношения и мисля, че България като член на Европейския съюз може да преследва своя интерес заедно със стратегическите си партньори.







