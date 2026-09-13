Почна се! Пресъхна ключова река у нас /СНИМКА/
Алармата удариха синоптиците от Meteo Balkans
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Алармата удариха синоптиците от Meteo Balkans
Няма бедстващи и пострадали хора и наводнени сгради
Трагедията е станала под моста на околовръстен път на град Плевен
Защитниците твърдят, че причината е строежа на магистрала Хемус
Момчето и негови приятели потърсили спасение от жегите в река Вит
Плевен. Двама удавници бяха извадени от джип, който миналата нощ излетя от пътя и потъна във вир на старото корито на р. Вит. Жертвите са Георги Цолов...