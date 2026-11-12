До 250 Кейт Койна при успешна препоръка на приятел към ОББ

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, разширява възможностите за събиране на Кейт Койни, като включва програмата за лоялност в две инициативи за препоръки. Чрез програмата „Покани приятел в ОББ и спечели“ клиентите могат да получат по 45 Кейт Койна за всяка успешна препоръка на нов клиент през ОББ Мобайл. През ноември банката стартира и новата кампания „Препоръчай кредит на приятел и спечели с ОББ“, чрез която клиентите могат да спечелят 100 Кейт Койна за потребителски кредит и 250 Кейт Койна за ипотечен кредит.

„Покани приятел в ОББ и спечели“

Клиентите на ОББ, които отговарят на условията на кампанията „Покани приятел в ОББ и спечели“, могат да получат 45 Кейт Койна за всяка успешна препоръка при изпълнение на условията за участие в програмата за лоялност Кейт Койн. За целта е необходимо да заявят уникален код за препоръка от дигиталния асистент Кейт в ОББ Мобайл и да го споделят с приятел.

За да бъде отчетена препоръката като успешна, препоръчаният трябва да отговаря на определението за нов клиент съгласно Общите условия на кампанията, да стане клиент на ОББ през ОББ Мобайл и да активира план „Смарт“ или „Смарт+“, включващ разплащателна сметка в евро и дебитна карта. Необходимо е също да активира услугата „Превод по мобилен номер“, да извърши поне една трансакция с карта от ОББ на стойност минимум 10 евро и да въведе получения код за препоръка в чат с Кейт. Всички изисквания следва да бъдат изпълнени в сроковете и при условията, определени в Общите условия на кампанията.

При успешна препоръка, освен възможността препоръчващият да получи 45 Кейт Койна, препоръчващият и препоръчаният участват в томбола с шанс да спечелят парична награда. Предвидени са 80 награди от по 200 евро, като всяка награда се разпределя поравно между препоръчващия и препоръчания по изтеглената печеливша препоръка — по 100 евро за всеки. Участието в томболата не гарантира спечелване на награда. Всяка успешна препоръка дава на препоръчващия допълнително участие в томболата съгласно Общите условия на кампанията. Кампанията приключва на 31.12.2026 г., а печелившите препоръки ще бъдат изтеглени в срок до 30 дни след края ѝ.

Пълните условия за участие в кампанията, за получаване на Кейт Койни и за участие в томболата са достъпни на страницата „Покани приятел в ОББ и спечели“ на интернет сайта на банката.

„Препоръчай кредит на приятел и спечели с ОББ“

Клиентите на ОББ могат да получат 100 или 250 Кейт Койна при успешна препоръка за потребителски или ипотечен кредит. Новата кампания „Препоръчай кредит на приятел и спечели с ОББ“ ще продължи до 31 декември 2026 г.

В нея могат да участват клиенти на ОББ – физически лица с действащ договор за ипотечен или потребителски кредит към началото на кампанията, с изключение на овърдрафт, кредитни карти, студентски кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти и кредити за лични нужди на физически лица – собственици на микрофирми. За да направят препоръка, те трябва да заявят уникален код от дигиталния асистент Кейт до 31 декември 2026 г. и да го споделят с приятели, които към момента не ползват кредитния продукт, който им препоръчват.

Препоръката се счита за успешна, когато препоръчаният клиент кандидатства за кредит, получи одобрение, сключи договор, усвои кредита и въведе получения код в чат с Кейт до 31.01.2027 г.

При успешно завършен процес препоръчващият получава 250 Кейт Койна за ипотечен кредит и 100 Кейт Койна за потребителски кредит, ако е активирал програмата за лоялност и при положение че препоръчаният клиент не е упражнил правото си на отказ от сключения договор или не е погасил предсрочно кредита в срока за получаване на койни.