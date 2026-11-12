МЕТРО България обяви големите победители в четвъртото издание на "Гастрономически пътеводител"

Добрата храна винаги е повече от съчетание на качествени продукти и умение в кухнята. Тя е въображение, любопитство, смелост да експериментираш и желание да предложиш на гостите нещо, което ще запомнят. Именно тази страст към гастрономията събра участниците в четвъртото издание на „Гастрономически пътеводител“ на МЕТРО България, чиито победители бяха отличени на специално събитие.

С всяка следваща година кампанията разширява своя обхват и привлича все повече професионалисти, обединени от стремежа да развиват съвременната кулинарна сцена в България. През 2026 г. в нея се включиха финално над 130 ресторанта от цялата страна, сред които заведения в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен и Благоевград. В периода от 25 септември до 30 октомври гостите им имаха възможност да опитат над 250 специално създадени предложения, вдъхновени от продуктите на професионалната марка METRO Chef. Над 1600 гласувания показаха засиления интерес към участниците и желанието на потребителите да откриват нови кулинарни адреси и различни вкусове.

Отличията тази година бяха присъдени в три основни категории. Софийското заведение „Площадчето“ спечели наградата за „Най-посещаван ресторант“, представляваща ваучер на стойност 2000 евро за пазаруване в МЕТРО. „Мерак“, също от столицата, получи признанието за „Най-високо оценен ресторант“ и награда от 500 евро за пазаруване. Специалното отличие „Най-лоялен METRO Chef партньор“ беше присъдено на ресторант „Орфеида“ към Парк хотел „Стара Загора“, който също получи ваучер на стойност 500 евро за пазаруване в МЕТРО.

Освен ресторантьорите, МЕТРО поощри и активното участие на своите клиенти и служители. В специална томбола сред гласувалите посетители бяха изтеглени трима победители. Един от тях ще се наслади на луксозен спа уикенд в петзвездния King's Valley Medical & Spa Hotel, а други двама ще получат мултикукъри Ninja 14in1. Компанията отличи и своя най-ангажиран колега в кампанията – служителя, допринесъл най-много за популяризирането на инициативата сред кулинарната общност.

„Особено сме горди, че „Гастрономически пътеводител“ вече е много повече от кампания. Той се превърна в платформа, която дава видимост на талантливите ресторантьори, насърчава творчеството и иновациите и помага на хората да откриват нови кулинарни места в цяла България. Именно техният труд, страст и професионализъм придават облик на една все по-разнообразна и интересна гастрономическа сцена. За МЕТРО е важно да продължаваме да подкрепяме тези предприемачи и да им помагаме да развиват своя бизнес и потенциала на местната кулинарна общност“, сподели Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

„Гастрономически пътеводител“ е част от дългосрочния ангажимент на МЕТРО България към развитието на ХоРеКа сектора и подкрепата за независимия ресторантьорски бизнес. Компанията работи в партньорство с професионалните си клиенти, като им осигурява богат асортимент от хранителни и нехранителни продукти, конкурентни ценови предложения и решения, съобразени с нуждите на техния бизнес.

Собствените марки на МЕТРО, сред които METRO Chef, допълват това портфолио с внимателно подбрани продукти, създадени за професионалната кухня. Чрез МЕТРО Академия компанията инвестира устойчиво и в знанията и уменията на хората в сектора, а инициативи като „Гастрономически пътеводител“ дават възможност на ресторантите да представят своята работа пред нови публики.

За МЕТРО България

МЕТРО България е водещата компания за търговия на едро у нас, оперираща от 1999 година и обслужваща професионални клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми, както и домакинства. Компанията управлява 11 магазина и една база за доставки, като служителите са около 2000. За нуждите на бизнес клиентите, МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти.

Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си, създавайки споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.