Епъл избра Турция за уникален проект. Първи център извън САЩ

Американският технологичен гигант Епъл обяви мащабна инвестиция в Турция, която предвижда създаването на седем образователни и технологични центъра през следващите години. Компанията ще открие пет академии за разработчици на софтуер, специализиран център в Истанбул и академия за модерно производство в Анкара. Обучението ще бъде безплатно, а сред основните направления са програмирането, изкуственият интелект и новите производствени технологии. Новината беше обявена след среща на председателя на борда на директорите на Епъл Тим Кук с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Пет академии ще обучават новото поколение

Първата академия за разработчици ще отвори врати в Истанбул през 2027 г., а останалите четири трябва да бъдат създадени в рамките на следващите три години. Те ще предлагат деветмесечни безплатни програми по програмиране, дизайн, маркетинг, управление на проекти и изкуствен интелект. Целта е младите хора да получат практически умения за създаване на приложения и развитие на собствен бизнес, съобщава Анадолската агенция.

През 2027 г. в Истанбул ще заработи и отделен център за разработчици, който ще предлага практически обучения, работилници и индивидуални консултации с експерти на Епъл. Там предприемачи и технологични компании ще могат да получават помощ за усъвършенстване на своите приложения и за излизане на международните пазари. В момента американската компания разполага с 19 академии за разработчици по света, а новите центрове в Турция ще разширят значително тази мрежа.

Анкара с първата подобна академия извън Америка

Особено място в инвестиционната програма заема Анкара, където през 2028 г. ще бъде открита производствена академия. Тя ще бъде едва втората подобна структура на Епъл в света и първата извън САЩ. Обученията и консултациите ще бъдат безплатни и ще са насочени предимно към малки и средни предприятия, студенти и предприемачи.

В академията ще се изучават използването на изкуствен интелект в производството, роботиката, автоматизацията и технологиите за предотвратяване на технически повреди. Предвидени са практически лаборатории, демонстрации и съвместни разработки с експерти на компанията. Основната цел е турските предприятия да подобрят ефективността си и да внедряват по-бързо съвременни технологии.

Тим Кук: Подкрепяме новото поколение предприемачи

Инвестицията беше обявена на 9 ноември, когато Тим Кук се срещна с президента Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс в Анкара. Председателят на Епъл подчерта, че компанията присъства на турския пазар вече 35 години и вижда значителен потенциал в местните разработчици и малките предприятия.

Кук посочи, че създаваните в Турция приложения вече се използват по целия свят, а малките и средните компании имат важен принос за развитието на икономиката. Според него новите центрове ще осигурят на предприемачите достъп до знания, технологии и специалисти, които да им помогнат да реализират идеите си.

Общата финансова стойност на инвестицията засега не е обявена. Епъл все още не е посочила и градовете, в които ще бъдат разположени останалите четири академии за разработчици.