Механик посочи 3 коли, които си заслужават парите

Автомеханикът Джон Линг открива страстта си към ремонта на автомобили още като тийнейджър, когато му се налага сам да поправи стария си Ford Ranger от 80-те години. Днес 53-годишният специалист разполага с над 30 години опит и притежава собствен автосервиз във Върмонт.

Преминал през стотици автомобили - от класически ретро модели и кабриолети до най-съвременните хибриди - той познава в детайли слабите и силните страни на различните марки. Въз основа на дългогодишната си практика Линг съставя списък с най-надеждните автомобили, които си заслужават всяка стотинка и спестяват излишни разходи за постоянни ремонти.

Изданието Mail Online обобщава трите модела, които опитният механик препоръчва най-горещо.

Toyota Camry

За разлика от германските производители, Toyota стандартизира голяма част от компонентите си между различните модели, което прави резервните части достъпни и евтини. Интериорните материали се износват значително по-бавно спрямо тези на основните конкуренти в сегмента. При хибридните версии тежката батерия е разположена под задните седалки и служи като естествен звукоизолатор, намалявайки драстично шума от пътя при висока скорост.

Ram 1500

Американският пикап се конкурира успешно с Ford и Chevrolet благодарение на изключително здравите си основни възли. Макар частите от външни доставчици понякога да оскъпяват ремонтите спрямо японските коли, Ram 1500 е проектиран за интензивна и продължителна употреба без нужда от чести посещения в сервиза.

Kia K4

Южнокорейските марки Kia и Hyundai отбелязват значителен прогрес от 2010 г. насам, превръщайки се в едни от най-здравите автомобили на пазара. Бюджетният седан K4 безпроблемно изминава над 160 000 км само с рутинна поддръжка. Моделът се възползва от впечатляващата фабрична гаранция от 10 години (или 160 000 км) за задвижващата система, което е доказателство за увереността на производителя в неговия двигател.