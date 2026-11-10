Тези автомобили е Европа ще поскъпнат. Ето с колко

Новите електромобили в Европа може да поскъпнат с около 2100 евро заради намеренията на ЕС да насърчи местното производство на батерии. Според анализ на института Bruegel европейските батерийни клетки струват 85 евро за кВтч спрямо 50 евро за вносните, което оскъпява стандартна батерия от 60 кВтч с над 2000 евро. Изискването за използване на зелена стомана би добавило още 200 евро към крайната цена.

Целта на Брюксел е да намали зависимостта от Азия и да защити 14 милиона работни места в сектор, където производството е спаднало с 19% спрямо 2019 г. Изграждането на автономен европейски капацитет обаче се сблъсква с сериозни затруднения, като фалита на Northvolt и замразяването на проекти от ACC и Porsche. В момента южнокорейски компании държат 65% от действащия капацитет за батерии в Европа, а китайски фирми контролират 55% от новите строежи.

Анализът посочва още, че ЕС митата върху китайските електромобили се заобикалят чрез засилен внос на хибриди. От Bruegel предлагат временно споразумение с Пекин за ограничаване на износа, за да се даде време на европейските марки да разработят по-евтини модели. Междувременно шефът на Mercedes-Benz Ола Калениус предупреди, че прекаленият протекционизъм само ще оскъпи производството.