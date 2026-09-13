Легендарен мениджър се пенсионира. Кой ще го наследи?
Нашата работа е да ви дадем нещо, за което никога не сте мечтали, казва той
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Нашата работа е да ви дадем нещо, за което никога не сте мечтали, казва той
Ерата Тим Кук приключи
От гараж и незаконни устройства до 2,8 милиарда потребители и пазарна стойност от трилиони
Компанията вече заема третото място по пазарна капитализация в света
Какво се случва през първото тримесечие на тази година
Противно на политиката на САЩ, Apple иска да засили връзките си със страната
Възнаграждението на Кук е било критикувано
Бopдът нa диpeĸтopитe нa "Maнчecтъp Юнaйтeд", ĸoйтo e coбcтвeниĸ нa ĸлyбa, oцeнявa paзлични cтpaтeгичecĸи вapиaнти
Като изпълнителен директор на Apple - една от най-влиятелните компании в света - Тим Кук знае определено доста неща за управлението на бизнеса. Същевр...
Изпълнителният директор на "Епъл" (Apple) Тим Кук обяви публично, че е гей, в коментар за списанието на Блумбърг Businessweek. По думите му, си струва...
Изпълнителният директор на Apple Тим Кук се ангажира лично да повиши сигурността на данните в iCloud, след скорошната кражба и разпространение на сним...