Apple обяви най-голямата промяна от 15 години

Apple обяви най-мащабната смяна на ръководство от 2011 г. : Тим Кук напуска поста на главен изпълнителен директор на 1 септември и ще стане изпълнителен председател на борда.

Това се казва в официално съобщение на Apple.

Неговият наследник е Джон Тернъс - 51-годишният ръководител на хардуерното инженерство в компанията, прекарал почти целия си кариерен живот в Купертино, Калифорния, където е централата на компанията.

Съветът на директорите е гласувал единодушно за промяната, а Кук ще остане на поста до края на лятото, за да осигури плавния преход.

„Беше най-голямата привилегия в живота ми да съм главен изпълнителен директор на Apple. Джон Тернъс притежава инженерен ум, душа на иноватор и сърце, което води с почтеност и достойнство. Той е визионер, а приносите му за Apple за 25 години са прекалено много, за да бъдат изброени“, заяви Тим Кук.

„Дълбоко съм благодарен за тази възможност да продължа мисията на Apple напред. Работил съм със Стив Джобс, а след това имах Тим Кук за ментор. Изпълнен съм с оптимизъм за това, което заедно можем да постигнем“, каза Джон Тернъс.

Кук стана главен изпълнителен директор на Apple след смъртта на Стив Джобс през 2011 г. За последните 10 години под неговото ръководство капитализацията на Apple се е увеличила от 350 милиарда долара на 2 трилиона, а в началото на 2022 г. достигна 3 трилиона, пише Bloomberg.

