Apple на 50. Компания с повече клиенти от най-населената държава!
От гараж и незаконни устройства до 2,8 милиарда потребители и пазарна стойност от трилиони
Следете всички новини, анализи и коментари за Стив Джобс.
Експерти разкриват ползата от пътешествия и това как ни зареждат
На 5 октомври 2011 година светът се сбогува с един от най-големите умове на нашето време — Стив Джобс
Ако Apple успее да продаде само 1 милион очила през първата година след дебюта си, това ще съответства на около 10% от световния пазар на такива устро...
На този ден Стив Джобс представи първия смартфон на Apple, който промени всичко
На търга бе предложен запечатан екземпляр от първо поколение в отлично състояние
Тази стойност е 65 пъти повече от първоначалната му цена
Оценките на анализаторите са противоречиви
Подадена е през 1973 година
Горд съм, че съм гей, казва Тим Кук - най-успешният бизнесмен в света Няколко месеца преди смъртта на Стив Джобс технологичният гигант Apple, оценен...
Известният уличен художник Банкси нарисува облика на създателят на Apple Стийв Джоб в известния лагер Кале, Франция. На графита е изобразен създателя...
Стив Джобс, който промени света на технологиите, може би е посетил като млад България. Това предполагат от БНТ, които разполагат с кадри от престижен...
"Стив Джобс", дългоочакваният филм, базиран на официалната биография на откривателя на "Епъл" написана от Уолтър Айзъксън, най-после идва и у нас. Сце...
Стив Джобс замислял автомобила със същите компоненти като смартфона - батерии, компютър, мотор и механична структура Според слуховете дизайнът на воз...
Новата лента на световно признатия режисьор Дани Бойл – Стив Джобс, вече откри престижния Telluride Film Festival, който мнозина смятат за откриващ се...
Край плажа „Клима" на остров Самос акостира легендарната яхта «Venus», построена за милиардера основател на Apple Стив Джобс, предава http://www.grrep...
Да бутнем хан Крум в Пловдив, а Йоско да се извини за Караибрахим Стана ясно: естетическата претенция на много българи не може да бъде удовлетворена...
Топ текстовете, които го учат на воля, философия, диети и креативност Стив Джобс бе легенда приживе, а славата му продължава да вдъхновява всеки, кой...
Напълно работещ компютър на Apple, продаден лично от Стив Джобс през 1976 г., ще бъде даден на търг следващия месец, пише в. "Гардиън". Стартовата цен...
Лос Анджелис. Британският актьор Крисчън Бейл се отказа да изиграе ролята на Стив Джобс в биографичен филм, съобщи АФП. След дълги преговори и вътрешн...