Легендарен мениджър се пенсионира. Кой ще го наследи?

На 20 април беше обявено , че главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук ще се оттегли от поста си през септември и ще стане изпълнителен председател на борда на директорите на компанията. С какво е известен топ мениджърът на най-голямата ИТ компания в света?

Тим Кук е роден на 1 ноември 1960 г. в Алабама в семейство на работник в корабостроителница и домакиня. Завършва университета Обърн през 1982 г., където учи инженерство. През 1988 г. получава магистърска степен по бизнес администрация от бизнес училището „Фукуа“ към университета Дюк.

След като завършва образованието си, той работи в Intelligent Electronics и е вицепрезидент на Compaq Computer Corporation, производител на персонални компютри. Прекарва 12 години и в IBM (1982–1994), където се издига до позицията директор „Производство и дистрибуция“ в Северна Америка.

През март 1998 г. той се присъединява към Apple, която по това време е в упадък, като става старши вицепрезидент. Той преструктурира веригите за доставки на Apple, внедрява модел „точно навреме“ за сложна електроника и лично развива взаимоотношения с азиатски производители. През 2004 г. е повишен в изпълнителен директор, а през 2007 г. става главен оперативен директор. Той е бил и член на борда на директорите на Nike.

Той официално поемаше ръководството на компанията няколко пъти, докато нейният основател, Стив Джобс, се лекуваше от рак. През 2011 г. Джобс подаде оставка и Кук беше официално назначен за нов главен изпълнителен директор на Apple. През 15-те си години на поста той увеличи пазарната капитализация на Apple от 350 милиарда долара на 4 трилиона долара. Печалбата на акция се увеличи пет пъти, пише "Комерсант".

„Нашата работа е да ви дадем нещо, за което никога не сте мечтали, но щом го имате, не можете да си представите живота си по друг начин. И можете да разчитате на Apple да ви го изпълни“, каза Тим Кук в интервю за NBC Rock Center през декември 2012 г.

Въпреки финансовия успех на компанията, Кук е критикуван за липса на революционни иновации. Защитниците му посочват, че революционните иновации се случват веднъж на десетилетие и е несправедливо да се съди Кук за тяхната липса.

През 2020 г. нетното състояние на главния изпълнителен директор на Apple надхвърли 1 милиард долара. Смятан за работохолик, той често започва работния си ден в 4:30 сутринта и провежда работни срещи по телефона през уикендите. Известен е и като фитнес ентусиаст. Той е необвързан.

С какво е известен Джон Тернус, наследникът на Тим Кук?

Джон Тернус е роден през 1975 г. Получава бакалавърска степен по машинно инженерство от Университета на Пенсилвания. Работил е като машинен инженер във Virtual Research Systems. През 2001 г. се присъединява към Apple. През 2013 г. става вицепрезидент по хардуерно инженерство, а през 2021 г. става старши вицепрезидент на компанията. Той ръководи разработването на iPad, AirPods, както и поколения iPhone, Mac и Apple Watch. Под негово ръководство Apple премина от процесори Intel към собствени чипове от серията M.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com