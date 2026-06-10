Абровски безкомпромисен! Обеща жестоки наказания

Инициативата на правителството "Кошница с грижа" е изключително социално отговорна. Към нея се присъединиха почти всички търговски вериги, като целта е в рамките на минимум 6 месеца минимум 30 продукта от малката потребителска кошница да бъдат намалени с минимум 15% за сметка на самите търговски вериги. Едно от условията е да бъде за сметка изцяло и само на търговските вериги, а другото условие е в голямата си част да е само за български продукти.

Това каза за БНР министърът на земеделието Пламен Абровски по повод твърдение, че от намаленията ще бъдат ощетени земеделските производители у нас, тъй като продукцията им ще се изкупува по-евтино. Министърът обеща пълна проверка:

"Не смятам, че някоя от търговските вериги ще си позволи този лош имидж - в деня, в който стиска подадената ръка от правителството, на следващия ден да изнудва производителите. Нямам право да допускам нищо! Аз ще проверя! И този, който си е позволил да злоупотребява с добрата инициатива на правителството, и който си позволява да злоупотребява със страховете и надеждите на хората, ще понесе жестоко наказание!"

По повод започнатата от БАБХ проверка на всички млечни продукти, влизащи у нас, но и на тези, произвеждани в България, министърът коментира, че ще има 100-процентов контрол:

"До вчера всички хвалеха как има контрол. Има нов изпълнителен директор на БАБХ и сега: "Защото той прави контрол". Нали трябва да има някаква реципрочност? Пак ви казвам: Контрол ще има, той ще бъде възможно най-засиленият и тепърва ще има още повече контрол, защото съвсем скоро ще обявим и мерките си за борба с виртуалните животни".

Предстои промяна и на Наредбата за млечните продукти, каза министърът:

"За да може българският потребител да бъде информиран на етикета каква част от млякото е българска и каква част е вносна. В момента разработваме и нови национални стандарти за производство на храни, които да бъдат изцяло от 100% българска суровина. Само!".

В новата наредба ще бъде изрично записано, че производството на кашкавал е при непрекъснат процес и за него се използва сурово мляко. С това ще се избегне употребата на вносна суровина, останала след производството на протеини на прах, обясни министърът. В цената не би трябвало да има разлика.

Има достатъчно мляко, плодове и месо за производството на продукти само с български суровини, категоричен е той, но уточни:

"Нека да правим разлика между това да правя масов продукт, в който да слагам каквото си поискам, стига то да бъде безопасно, и това да правя качествен продукт от качествена българска суровина. Това са коренно различни неща".

При борбата с виртуалните животни министърът ще разчита на "100% проверка на всички животни в определена област":

"В момента сме в период на задържане. Ще си изберем една от всичките 28 области, ще направим масови проверки, за да видим в тази област кой какви животни има, къде ги има, има ли ушни марки, няма ли. Надявам се да ми остане време да отида лично, защото все още в колата ми си имам клещи за размаркиране, което е българска иновация между другото…".

Държавното предприятие "Кабиюк" за запазване на стари уникални породи "абсолютно съзнателно е доведено до фалит", категоричен е министърът:

"Защото някой е решил, че за сметка на държавата ще прави пари".

Абровски обобщи мерките, които се кани да предприеме в сектора:

"Контрол, контрол, контрол и санкции, санкции, санкции. Този, който е допуснал да се сключват неизгодни договори, този, който е правил животновъден обект в животновъдния обект – всичкото това ще бъде дадено на службите и всеки от тези хора, допринесли да сме до това състояние, ще си понесе отговорността, защото очакването за справедливост в българския народ е изключително голямо и ние трябва да можем да покажем, че има кой да отговори на тези очаквания".

За да се стигне до Прокуратурата, трябва да има нарушение по Наказателния кодекс, но отделно държавата има страшно много възможности да санкционира – налагане на глоби, спирането на субсидии, на отдаването на ДПФ, обобщи министърът:

"Много неща можеш да направиш, стига да имаш желание".

Подмяната на компютри в "Капитан Андреево" е била с цел "да спрем едно безпочвено говорене".

"Отидохме и занесохме 10 нови компютърни конфигурации. Другата седмица в четвъртък възнамерявам да поканя абсолютно всички медии, ще направя инспекция на ГКПП "Капитан Андреево", за да бъде ясно и веднъж завинаги да приключим тази тема. Тук не става на въпрос само за една лаборатория, става на въпрос за държавата България и за нейния имидж. Ние сме външна граница на ЕС. Като такава пазим целия ЕС. ЕК в момента води преговори с трети страни по отношение на търговските си споразумения. Утре, когато се договарят, примерно с Азия, каква е преговорната сила на ЕС", попита министърът и допълни, че ако румънски служители проверяват на българската граница, логичният въпрос в Европа би бил защо контролът да не се премести на "Дунав мост".

Рискът от загуба на европейски средства съществува:

"Ако ДФЗ продължи да работи във вида, в който работи, ние на 31 декември ще загубим близо 220 милиона евро. Колко пари могат да бъдат спасени, ще стане ясно след 3 месеца, когато пуснем нотификация към ЕС, защото е необходима промяна на стратегическия план.

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