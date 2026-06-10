МЕТРО разширява ангажимента си към достъпни и предвидими цени с над 150 продукта в "Кошница с грижа"

С фокус върху покупателната способност на домакинствата и конкурентоспособността на бизнеса, МЕТРО България поставя началото на участието си в националната инициатива „Кошница с грижа“, реализирана съвместно с Правителството на Република България. Тази стъпка допълва дългосрочната стратегия на компанията за ценова предвидимост и подкрепа на клиентите, насочена както към професионалния ХоРеКа сектор и малкия независим бизнес, така и към българските домакинства.

В рамките на инициативата от днес, 10.06.2026г., МЕТРО предлага над 100 основни продукта, а от 1 юли броят им ще надхвърли 150 артикула – най-мащабното участие сред партньорите в проекта. Всички продукти са от български производители и обхващат ключови категории от потребителската кошница, като основни храни и консерви, пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, сладкарски изделия и продукти за лична хигиена. Те ще бъдат ясно обозначени във всички магазини на компанията в страната.

„Като лидер в търговията на едро в България имаме възможността да осигуряваме големи наличности и конкурентни условия за нашите клиенти. Затова за нас е естествено да предложим най-мащабното участие в инициативата „Кошница с грижа“. Това е още една стъпка в усилията ни да помагаме както на домакинствата, така и на професионалните ни клиенти да планират по-уверено своите разходи“, коментира Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

Участието в инициативата стъпва върху вече работещи механизми за достъпност и е естествено продължение на последователната ценова политика на МЕТРО. Още през 2025 г. компанията въведе стратегически инструмент за заключени цени на хиляди артикула. Днес този ангажимент защитава от пазарни колебания над 6 000 продукта, осигурявайки предвидимост за всички клиенти на веригата.

Допълнително предимство за потребителите е, че голяма част от продуктите, включени в „Кошница с грижа“, остават и част от програмата „Цени на ниво“. Така клиентите могат да се възползват както от условията на инициативата, така и от допълнителни ползи при закупуване на по-големи обеми. Програмата е базирана на многостепенен модел, при който стойността на единица продукт намалява с увеличаване на броя закупени артикули. Още при вземането на две бройки клиентите преминават към следващо ниво с до 30% по-изгодни условия, а при закупуване на цяла транспортна опаковка могат да достигнат до цената на едро, която е с до 35% по-ниска спрямо регулярната цена на единична бройка. По този начин домакинствата и бизнесът получават повече стойност за парите си и по-голяма предвидимост при планирането на разходите.

Наред с достъпността на продуктите, МЕТРО продължава да поддържа високи стандарти за качество и безопасност на храните. Като доверен партньор на професионалистите от ХоРеКа сектора и двигател за развитието на регионалната икономика, компанията работи в тясно сътрудничество с местни производители и прилага строг контрол по цялата верига на доставки. Сред доказателствата за високите стандарти са сертификатът Best Buy за рибни продукти, специалният седемстепенен одит на собствените марки, 100% гаранция за качеството на прясното месо и прясната риба, както и пълната IFS сертификация на търговските обекти на компанията.

„Вярваме, че устойчивите решения се постигат с последователни действия и дългосрочен ангажимент. С участието си в „Кошница с грижа“ надграждаме вече съществуващите механизми, чрез които помагаме на хората и бизнеса да управляват по-уверено своите разходи. Когато институциите и компаниите работят в една посока, резултатът е реална подкрепа за покупателната способност и по-голяма сигурност за потребителите“, коментира Евгени Митев, директор „Снабдяване“ в МЕТРО България.

С включването си в „Кошница с грижа“ МЕТРО продължава да развива своята политика за достъпни и предвидими цени, насочена както към бизнеса, така и към българските домакинства.

Участващите в инициативата стоки, както и всички цени по инициативата, са самостоятелно определени от МЕТРО.

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