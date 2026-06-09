Столичани преоткриха софийското планинско бижу

Вълната на масово бягство от шума на столицата към спокойствието на крайградските села не е нова тенденция, но през последните години няколко локации преживяват истински ренесанс. Веднага след популярното Локорско, един друг подбалкански оазис тихо привлича погледите на инвеститори, фотографи и хора, търсещи луксозно уединение. Това е село Кътина. Сгушено в красива полупланинска котловина в южните поли на Мала Стара планина, то крие вълнуваща вековна история, природни феномени и един от най-горещите пазари на недвижими имоти около София.

Къде се намира това скрито бижу?

Кътина се намира в непосредствена близост до Околовръстния път и Северната скоростна тангента, само на около 20 километра от идеалния център на София и на 4 километра северозападно от град Нови Искър. Географското му положение е перфектно балансирано – надморската височина от около 600 метра осигурява прохлада през лятото, а постоянното въздушно течение, спускащо се от билото по поречието на Кътинската река, прогонва смога и гарантира кристално чист въздух през цялата година. На практика селото е част от Столична община и до него се стига бързо както с автомобил през Нови Искър, така и с редовната софийска градска автобусна линия № 27.

История от векове

Историята на Кътина е дълбока и остава траен отпечатък в летописите. Най-старите официални и сигурни писмени сведения за селото се срещат в османските данъчни регистри от далечната 1440 година – малко след падането на Софийския (Средечкия) комитат под чужда власт. Името му е уникално, като Кътина е единственото населено място в цяла България с това наименование, а учените предполагат, че произлиза от стара лична или родова българска именна традиция. В миналото основният поминък тук е бил земеделието, дърводобивът и скотовъдството. Местните обширни, полегати ливади с малки поточета са били перфектни за отглеждане на животни, превръщайки някогашното село в процъфтяващ занаятчийски и животновъден район на Софийското поле.

Селото се гордее със своите предци – будни и корави българи. Кътина и околните махали са родното място на десетки славни четници, опълченци и бойци, взели участие в националноосвободителните борби, Балканските и Първата световна война, чиито имена днес гордо стоят изписани на паметните плочи в региона. Местните хора са известни с това, че по време на Възраждането ревностно пазят българското самосъзнание и подпомагат тайните революционни комитети в Софийско.

Кътинските пирамиди и вековната кория

Безспорно най-голата емблема, която носи световна слава на района, са прочутите Кътински пирамиди. Този природен феномен е ваян в продължение на милиони години от силата на вятъра и поройните дъждове, довели до силна ерозия на почвата. Резултатът е невероятни островърхи конусовидни кули с наситено червеникаво-кафяв цвят. В миналото някои от тях са достигали впечатляващата височина от над 30 метра, но днес гъстата растителност и естественото залесяване бавно ги закриват, правейки днешните им размери по-скромни (около 2 метра), но все така мистични и магнетични за фотографите. Местната легенда разказва за млада мома, която тръгнала със сватба срещу волята на родителите си. Когато се обърнала на хълма, за да погледне за последно дома си, тя видяла роднините си вкаменени от мъка – и в същия миг самата тя и сватбарите се превърнали в скални стълбове.

Освен пирамидите, в района си заслужава да се види Кътинското езеро, което е красиво и спокойно място, скрито в покрайнините на гората, любимо за пикник и отдих. Разходката може да продължи сред вековните дъбови гори – останки от старата кория, предлагащи хладни пътеки за преходи пеша или с планински велосипеди. Важно е да се отбележи, че Кътина е част от така наречената Софийска света гора, като на броени километри се намират Курилският манастир „Св. Иван Рилски“ и Подгумерският манастир, които отлично допълват културния маршрут наоколо.

Пазарът на имоти: Колко струва луксът под Балкана днес?

Близостта до София, бързият достъп по асфалтов път и красивата природа превърнаха Кътина в една от най-скъпите и търсени дестинации за покупка на къща или парцел. Старите селски къщи бързо отстъпват място на затворени комплекси и модерни еднофамилни домове с огромни дворове. Според актуалните пазарни анализи на водещите платформи цените на земята в регулация, подходяща за строителство, варират в широки граници в зависимост от денивелацията, панорамата и достъпа до комуникации, като средните стойности се движат между 35 и 90 евро на квадратен метър. Това означава, че малки парцели за къща от около 800–1000 квадратни метра се търгуват за суми от порядъка на 80 000 до 90 000 евро.

На пазара за готови къщи изборът също е разнообразен. Могат да се открият както малки вили за основен ремонт на цени около 75 000 евро, така и готови модерни и луксозни новопостроени имоти с площ над 300 квадратни метра, чиито цени лесно достигат и надхвърлят 680 000 евро. Средната цена на квадратен метър за готови жилищни площи в района е в рамките на 460–520 евро, но при луксозното изпълнение сумата скача значително. Кътина вече не е просто обикновено софийско село, а престижна алтернатива за хората, които искат сутрин да пият кафето си на фона на чист планински въздух, а след 25 минути да паркират пред офиса си в центъра на града.

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