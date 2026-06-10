Турският бизнес получава нов сигнал за инвестиции в България

България готвиново координационно звено към Министерския съвет, което трябва да улеснява стратегическите инвестиционни проекти и да намали административните пречки пред бизнеса. Това стана ясно след среща между вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и посланика на Турция у нас Мехмет Саит Уянък.

Двамата обсъдиха нови възможности за инвестиции, индустриално сътрудничество и по-активни бизнес контакти между компаниите от двете държави. Разговорът идва на фона на рекорден двустранен стокообмен, който през 2025 г. достига почти 9 млрд. евро по данни на Министерството на икономиката и индустрията.

Ново звено за големите инвеститори

Александър Пулев заяви, че бъдещото координационно звено ще работи като единна точка за контакт между инвеститорите и администрацията. Целта е да се ускори реализацията на стратегически проекти, да се намали бюрокрацията и да се подобри взаимодействието между институциите.

По думите му подобен механизъм е важен за компании, които планират мащабни вложения и имат нужда от предвидима среда, ясни процедури и бърза комуникация със държавата. Темата е особено чувствителна за индустриалните инвеститори, при които забавянето на разрешителни, координация и инфраструктурни решения може да отложи цели проекти.

Турция като стратегически икономически партньор

Вицепремиерът подчерта, че България разглежда Турция като един от основните си стратегически партньори в региона. Причините са както дългогодишните исторически връзки, така и устойчивото икономическо сътрудничество в ключови сектори.

Пулев отбеляза, че турските компании имат значима роля за развитието на различни региони у нас. По думите му те са важни работодатели, създават работни места и допринасят за икономически растеж и по-добър жизнен стандарт в местните общности.

„Намаляването на регионалните различия и икономическите дисбаланси е сред основните приоритети в нашата програма. В този процес турските предприятия имат важен принос, като през годините подкрепят развитието на редица региони у нас и осигуряват препитание за хиляди семейства“, заяви вицепремиерът и икономически министър.

Бизнес форумите като следваща стъпка

Пулев и посланик Уянък потвърдиха готовност за продължаване на активния политически, дипломатически и икономически диалог. Сред обсъдените идеи е организирането на двустранни българо-турски бизнес форуми, които да дадат по-пряк контакт между компаниите от двете страни.

Очакването е подобни формати да отворят нови сфери на партньорство и да насърчат съвместни проекти в индустрията, логистиката, производството, инфраструктурата и други области с потенциал за растеж. Посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък е заявил, че икономическото сътрудничество между двете държави има много голям потенциал за развитие.

Рекорден стокообмен между България и Турция

Бекграундът на срещата е ясен - икономическите връзки между България и Турция са във възход. Според Министерството на икономиката и индустрията през 2025 г. двустранният стокообмен достига рекордните почти 9 млрд. евро, което е ръст от над 18% спрямо предходната година. Турция е посочена и като един от водещите пазари за българския износ.

Данните за началото на 2026 г. също показват силен търговски поток. Според информация, цитирана от Русенската търговско-индустриална камара, към януари 2026 г. стокообменът между двете страни е 841,3 млн. евро, като българският износ е 203,3 млн. евро, а вносът от Турция достига 638 млн. евро. Основните стоки в обмена включват метали, суровини, енергийни продукти и превозни средства.

Турските инвестиции и новите сектори

Турските инвестиции в България също остават важна част от икономическата картина. Според данните, представени в контекста на българо-турското бизнес сътрудничество, преките турски инвестиции у нас към средата на 2025 г. надхвърлят 1,5 млрд. евро. Те са насочени към инфраструктура, строителство, автомобилна индустрия, хранителна промишленост, химическа и текстилна индустрия.

Министерството на икономиката и индустрията посочва като перспективни и съвместни проекти в сектори с висока добавена стойност, включително транспорт, логистика, енергетика и иновации. Обсъждано е и развитието на логистични центрове и индустриални зони в граничните региони, което би засилило ролята на България и Турция като коридор между Европа и Азия.

Двустранни отношения с регионално значение

Икономическото партньорство се развива върху широка политическа и дипломатическа основа. Министерството на външните работи посочва, че основополагащият документ в отношенията между София и Анкара е Договорът за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност, подписан на 6 май 1992 г. България подкрепя продължаването на преговорите за членство на Турция в ЕС, като отчита важната роля на страната за икономическото развитие и сигурността на региона и на Европейския съюз.

Турското външно министерство също определя Турция като един от петте водещи търговски партньори на България, с дял от около 8% във външната търговия на страната. В този контекст срещата между Пулев и Уянък не е изолиран дипломатически жест, а част от по-широк процес на задълбочаване на икономическите връзки, при който инвестициите, търговията, индустриалните зони и логистиката стават все по-важни за двустранния дневен ред.

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